Зарплаты врачей и учителей в Москве выросли втрое за 10 лет
Зарплаты учителей в Москве выросли в три раза с 2010 г., зарплаты врачей — в 2,7 раза, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
По данным Ефимова, заработные платы среднего медперсонала за 10 лет выросли в 2,2 раза. Средняя зарплата московского учителя за девять месяцев 2020 года составила 116 900 руб., врача — 156 400 руб., среднего медперсонала — 91 900 руб., добавил Ефимов.
Руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов отметил, что расходы бюджета города на зарплаты учителей за десять лет выросли в 2,2 раза, на зарплаты врачей — в 2 раза, на зарплату среднего медперсонала — в 1,2 раза. Портов добавил, что рост расходов бюджета на зарплаты врачей и учителей отражает «важность этих профессий для города».
Согласно «майским указам» президента России Владимира Путина, средняя зарплата школьных учителей к 2012 г. должна была достигнуть средней зарплаты в регионе. К 2018 г. средняя зарплата врачей должна была вырасти до 200% средней зарплаты в регионе.