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Зарплаты врачей и учителей в Москве выросли втрое за 10 лет

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Зарплаты учителей в Москве выросли в три раза с 2010 г., зарплаты врачей — в 2,7 раза, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По данным Ефимова, заработные платы среднего медперсонала за 10 лет выросли в 2,2 раза. Средняя зарплата московского учителя за девять месяцев 2020 года составила 116 900 руб., врача — 156 400 руб., среднего медперсонала — 91 900 руб., добавил Ефимов. 

Руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов отметил, что расходы бюджета города на зарплаты учителей за десять лет выросли в 2,2 раза, на зарплаты врачей — в 2 раза, на зарплату среднего медперсонала — в 1,2 раза. Портов добавил, что рост расходов бюджета на зарплаты врачей и учителей отражает «важность этих профессий для города».

Согласно «майским указам» президента России Владимира Путина, средняя зарплата школьных учителей к 2012 г. должна была достигнуть средней зарплаты в регионе. К 2018 г. средняя зарплата врачей должна была вырасти до 200% средней зарплаты в регионе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных