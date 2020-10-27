Зарплаты врачей и учителей в Москве выросли втрое за 10 лет

Руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов отметил, что расходы бюджета города на зарплаты учителей за десять лет выросли в 2,2 раза, на зарплаты врачей — в 2 раза, на зарплату среднего медперсонала — в 1,2 раза. Портов добавил, что рост расходов бюджета на зарплаты врачей и учителей отражает «важность этих профессий для города».