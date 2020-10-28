Запуск БелАЭС перенесли на февраль 2021 года

Применение новой процентной ставки по кредиту запланировано с начала очередного процентного периода после вступления в силу протокола. Документом также предусматривается уменьшение периода накопления просроченной задолженности со 180 до 90 дней и включение в консолидированную просроченную задолженность по кредиту на строительство БелАЭС просроченной задолженности по всем госкредитам Российской Федерации и Евразийского фонда стабилизации и развития.