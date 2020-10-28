Запуск БелАЭС перенесли на февраль 2021 года
Ввод в эксплуатацию первого блока Белорусской АЭС переносится на февраль 2021 г., а второго — на май 2022 г., сообщает пресс-служба Палаты представителей Национального собрания Белоруссии.
«Ввод БелАЭС в эксплуатацию смещается: первого энергоблока — с декабря 2019 года на февраль 2021 года, второго энергоблока — с 2020 года на май 2022 года», — говорится в сообщении по итогам заседания четвертой сессии Палаты представителей.
Белорусские депутаты в ходе заседания приняли два законопроекта о ратификации поправок в соглашения с Россией о сотрудничестве в области строительства БелАЭС. В первом из них предусмотрено изменение условий предоставления кредита со стороны России в связи с переносом сроков ввода энергоблоков.
По второму законопроекту снижена процентная ставка по кредиту до 3,3% годовых и изменен режим ставки — с плавающей на фиксированную.
«Установление фиксированной процентной ставки по кредиту на уровне 3,3 процента годовых позволит улучшить показатели проекта строительства АЭС в условиях снижения мировых цен на углеводородное топливо, компенсировать потери белорусской стороны от смещения сроков ввода станции в эксплуатацию, снизить расходы белорусской стороны по обслуживанию внешнего государственного займа и захеджировать риск неопределенности в связи с отказом в среднесрочной перспективе участниками глобального финансового рынка от переменной ставки LIBOR», — отметили в пресс-службе.
Применение новой процентной ставки по кредиту запланировано с начала очередного процентного периода после вступления в силу протокола. Документом также предусматривается уменьшение периода накопления просроченной задолженности со 180 до 90 дней и включение в консолидированную просроченную задолженность по кредиту на строительство БелАЭС просроченной задолженности по всем госкредитам Российской Федерации и Евразийского фонда стабилизации и развития.
Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 ГВт строится по российскому проекту вблизи города Островец в Гродненской области недалеко от границы с Литвой.