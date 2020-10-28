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Запуск БелАЭС перенесли на февраль 2021 года

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Ввод в эксплуатацию первого блока Белорусской АЭС переносится на февраль 2021 г., а второго — на май 2022 г., сообщает пресс-служба Палаты представителей Национального собрания Белоруссии.

«Ввод БелАЭС в эксплуатацию смещается: первого энергоблока — с декабря 2019 года на февраль 2021 года, второго энергоблока — с 2020 года на май 2022 года», — говорится в сообщении по итогам заседания четвертой сессии Палаты представителей.

Белорусские депутаты в ходе заседания приняли два законопроекта о ратификации поправок в соглашения с Россией о сотрудничестве в области строительства БелАЭС. В первом из них предусмотрено изменение условий предоставления кредита со стороны России в связи с переносом сроков ввода энергоблоков.

По второму законопроекту снижена процентная ставка по кредиту до 3,3% годовых и изменен режим ставки — с плавающей на фиксированную.

«Установление фиксированной процентной ставки по кредиту на уровне 3,3 процента годовых позволит улучшить показатели проекта строительства АЭС в условиях снижения мировых цен на углеводородное топливо, компенсировать потери белорусской стороны от смещения сроков ввода станции в эксплуатацию, снизить расходы белорусской стороны по обслуживанию внешнего государственного займа и захеджировать риск неопределенности в связи с отказом в среднесрочной перспективе участниками глобального финансового рынка от переменной ставки LIBOR», — отметили в пресс-службе.

Применение новой процентной ставки по кредиту запланировано с начала очередного процентного периода после вступления в силу протокола. Документом также предусматривается уменьшение периода накопления просроченной задолженности со 180 до 90 дней и включение в консолидированную просроченную задолженность по кредиту на строительство БелАЭС просроченной задолженности по всем госкредитам Российской Федерации и Евразийского фонда стабилизации и развития.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 ГВт строится по российскому проекту вблизи города Островец в Гродненской области недалеко от границы с Литвой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных