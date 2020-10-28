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МГТУ имени Баумана возобновит очные занятия в ранее закрытых корпусах

Ведомости

Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана с 29 октября возобновит очные занятия в ранее закрытых из-за коронавируса корпусах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза. 

«Все проверки прошли, решения приняты, здания разрешили к открытию. Завтра начинаем учиться. Все требования выполнены на сегодняшний момент», — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве сообщили о выявлении в вузе ряда грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований, которые способствовали распространению заболеваемости новой коронавирусной инфекцией среди студентов. МГТУ им. Баумана получило предписание о переводе обучения в дистанционный режим и закрытии зданий для проведения дезинфекции. 

20 октября студенты были переведены на дистанционную форму обучения. Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование в четырех учебных корпусах вуза. В отношении МГТУ им. Баумана было возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее по теме: МГТУ имени Баумана закрыли из-за нарушений мер по коронавирусу

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных