МГТУ имени Баумана возобновит очные занятия в ранее закрытых корпусах

Ранее в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве сообщили о выявлении в вузе ряда грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований, которые способствовали распространению заболеваемости новой коронавирусной инфекцией среди студентов. МГТУ им. Баумана получило предписание о переводе обучения в дистанционный режим и закрытии зданий для проведения дезинфекции.