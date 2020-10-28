МГТУ имени Баумана возобновит очные занятия в ранее закрытых корпусах
Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана с 29 октября возобновит очные занятия в ранее закрытых из-за коронавируса корпусах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.
«Все проверки прошли, решения приняты, здания разрешили к открытию. Завтра начинаем учиться. Все требования выполнены на сегодняшний момент», — говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве сообщили о выявлении в вузе ряда грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований, которые способствовали распространению заболеваемости новой коронавирусной инфекцией среди студентов. МГТУ им. Баумана получило предписание о переводе обучения в дистанционный режим и закрытии зданий для проведения дезинфекции.
20 октября студенты были переведены на дистанционную форму обучения. Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование в четырех учебных корпусах вуза. В отношении МГТУ им. Баумана было возбуждено дело об административном правонарушении.