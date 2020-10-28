Украина продлила режим ЧС из-за коронавируса до конца 2020 года
Правительство Украины продлило режим чрезвычайной ситуации в стране из-за коронавируса до 31 декабря текущего года, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
«Кабинет министров продлил режим чрезвычайной ситуации до 31 декабря», — говорится в сообщении. Премьер отметил, что уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире и на Украине растет. В этой связи украинские власти продолжают усиленную работу всех служб, привлеченных к предотвращению распространения заболевания.
13 октября Шмыгаль сообщил, что правительство Украины продлит действие ограничительных мер в стране из-за распространения коронавируса до 31 декабря.
Впервые заражение коронавирусом на Украине выявили 3 марта. С 17 марта в стране были введены ограничительные меры. В конце месяца Украина ввела режим ЧС на всей территории страны сроком на месяц и с 29 августа временно закрыла границы для въезда иностранцев.
По данным Минздрава Украины, в стране за минувшие сутки выявлено 7474 новых случаев коронавируса, выздоровели 3306 человек, 165 умерли. Всего в стране зарегистрировано 363 075 случаев заражения.