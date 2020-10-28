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Украина продлила режим ЧС из-за коронавируса до конца 2020 года

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Правительство Украины продлило режим чрезвычайной ситуации в стране из-за коронавируса до 31 декабря текущего года, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Кабинет министров продлил режим чрезвычайной ситуации до 31 декабря», — говорится в сообщении. Премьер отметил, что уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире и на Украине растет. В этой связи украинские власти продолжают усиленную работу всех служб, привлеченных к предотвращению распространения заболевания. 

13 октября Шмыгаль сообщил, что правительство Украины продлит действие ограничительных мер в стране из-за распространения коронавируса до 31 декабря. 

Впервые заражение коронавирусом на Украине выявили 3 марта. С 17 марта в стране были введены ограничительные меры. В конце месяца Украина ввела режим ЧС на всей территории страны сроком на месяц и с 29 августа временно закрыла границы для въезда иностранцев.

По данным Минздрава Украины, в стране за минувшие сутки выявлено 7474 новых случаев коронавируса, выздоровели 3306 человек, 165 умерли. Всего в стране зарегистрировано 363 075 случаев заражения.

Ранее по теме: Правительство Украины продлит ограничения из-за коронавируса до 31 декабря

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных