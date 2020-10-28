Украина продлила режим ЧС из-за коронавируса до конца 2020 года

«Кабинет министров продлил режим чрезвычайной ситуации до 31 декабря», — говорится в сообщении. Премьер отметил, что уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире и на Украине растет. В этой связи украинские власти продолжают усиленную работу всех служб, привлеченных к предотвращению распространения заболевания.