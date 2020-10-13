Правительство Украины продлит ограничения из-за коронавируса до 31 декабря

Впервые заражение коронавирусом на Украине выявили 3 марта. С 17 марта в стране были введены ограничительные меры. С 1 августа регионы Украины поделены на четыре зоны, в которых в зависимости от эпидемической ситуации действуют различные ограничения (так называемый режим адаптивного карантина).