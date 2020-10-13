Правительство Украины продлит ограничения из-за коронавируса до 31 декабря
Правительство Украины продлит до 31 декабря действие ограничительных мер в стране из-за распространения коронавируса, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль на внеочередном заседании кабмина.
«Правительство сегодня продлит действие адаптивного карантина до конца года. Это нужный шаг, чтобы гарантировать более безопасную среду для украинцев», — передает «Корреспондент.net» слова премьера.
Впервые заражение коронавирусом на Украине выявили 3 марта. С 17 марта в стране были введены ограничительные меры. С 1 августа регионы Украины поделены на четыре зоны, в которых в зависимости от эпидемической ситуации действуют различные ограничения (так называемый режим адаптивного карантина).
На сегодняшний день на Украине число заражений коронавирусом составило 277 982 случаев, выздоровели 120 999 человек, зафиксировано 5 254 смертей.