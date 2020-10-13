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Правительство Украины продлит ограничения из-за коронавируса до 31 декабря

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Правительство Украины продлит до 31 декабря действие ограничительных мер в стране из-за распространения коронавируса, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль на внеочередном заседании кабмина.

«Правительство сегодня продлит действие адаптивного карантина до конца года. Это нужный шаг, чтобы гарантировать более безопасную среду для украинцев», — передает «Корреспондент.net» слова премьера.

Впервые заражение коронавирусом на Украине выявили 3 марта. С 17 марта в стране были введены ограничительные меры. С 1 августа регионы Украины поделены на четыре зоны, в которых в зависимости от эпидемической ситуации действуют различные ограничения (так называемый режим адаптивного карантина).

На сегодняшний день на Украине число заражений коронавирусом составило 277 982 случаев, выздоровели 120 999 человек, зафиксировано 5 254 смертей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных