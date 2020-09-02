Украина зафиксировала новый суточный рекорд заразившихся COVID-19

За сутки, по данным СНБО, от последствий коронавирусной инфекции умер 51 пациент. Общее число пациентов с коронавирусом достигло 125 798 человек, 2 656 чедовек скончались от осложнений, вызванных болезнью. Больше всего больных за прошедшие сутки зафиксировано в Киеве — 332, Харьковской области — 302, Львовской — 204, Одесской — 203 и Тернопольской — 201. Прежний суточный рекорд был зафиксирован 29 августа — тогда был выявлен 2 481 заболевший за сутки. 1 сентября сообщалось о 2 088 заболевших, 31 августа — о 2 141, 30 августа — о 2 096.