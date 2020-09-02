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Украина зафиксировала новый суточный рекорд заразившихся COVID-19

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Украинские врачи зафиксировали рекордное за сутки число случаев заражения COVID-19. Суточный прирост заболевших составил 2 495 человек, всего в стране более 125 тыс. заразившихся коронавирусом, сообщает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

За сутки, по данным СНБО, от последствий коронавирусной инфекции умер 51 пациент. Общее число пациентов с коронавирусом достигло 125 798 человек, 2 656 чедовек скончались от осложнений, вызванных болезнью. Больше всего больных за прошедшие сутки зафиксировано в Киеве — 332, Харьковской области — 302, Львовской — 204, Одесской — 203 и Тернопольской — 201. Прежний суточный рекорд был зафиксирован 29 августа — тогда был выявлен 2 481 заболевший за сутки. 1 сентября сообщалось о 2 088 заболевших, 31 августа — о 2 141, 30 августа — о 2 096.

Впервые заражение коронавирусом на Украине выявили 3 марта. С 17 марта в стране ввели карантин. Согласно решению правительства, ограничительные меры будут действовать до конца октября. С 1 августа регионы Украины поделены на четыре зоны, в которых в зависимости от эпидемической ситуации действуют различные ограничения (так называемый режим адаптивного карантина).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных