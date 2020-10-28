В Свердловской области обязали кафе и такси установить защитные экраны

Обязательный масочный режим в местах массового скопления людей вступил в силу на всей территории России 28 октября. В Роспотребнадзоре пояснили, что в число таких мест входят общественный транспорт, парковки и лифты. Кроме того, властям регионов в зависимости от динамики заболеваемости коронавирусом предписывается ограничивать работу общепита и развлекательных заведений в ночное время. Соответствующие ограничения на рестораны, бары и клубы уже наложили в Санкт-Петербурге и Ярославской области. Власти Москвы и Татарстана заявили, что пока не собираются прибегать к таким мерам.