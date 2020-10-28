В Свердловской области обязали кафе и такси установить защитные экраны
Власти Свердловской области обязали устанавливать защитные экраны в кафе, ресторанах и такси, а также запретили ресторанам работать ночью в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Соответствующий указ подписал губернатор региона Евгений Куйвашев.
«Собственникам или иным владельцам помещений, предназначенных для предоставления услуг общественного питания, и …легковым такси осуществить оказание услуг при условии оснащения рабочих и посадочных мест защитными экранами», — следует из документа. В своем Instagram губернатор пояснил, что экраны нужно устанавливать между столиками в кафе и ресторанах, а в такси — между водителем и пассажиром.
Кроме того, в Свердловской области запрещается работа ресторанов, кафе, баров и клубов в ночное время: с 23,00 до 6:00. Работать ночью смогут заведения, которые готовят еду «на вынос», а также производственные столовые, обеспечивающие круглосуточное питание работников, в том числе на вокзалах и в аэропорту «Кольцово». Также губернатор поручил обеспечить ношение масок в местах массового скопления людей.
Обязательный масочный режим в местах массового скопления людей вступил в силу на всей территории России 28 октября. В Роспотребнадзоре пояснили, что в число таких мест входят общественный транспорт, парковки и лифты. Кроме того, властям регионов в зависимости от динамики заболеваемости коронавирусом предписывается ограничивать работу общепита и развлекательных заведений в ночное время. Соответствующие ограничения на рестораны, бары и клубы уже наложили в Санкт-Петербурге и Ярославской области. Власти Москвы и Татарстана заявили, что пока не собираются прибегать к таким мерам.
По данным местных властей, общее количество случаев новой коронавирусной инфекции с начала пандемии достигло 35 360. Последние две недели в регионе фиксируют более 200 заразившихся ежедневно. В целом по России, по данным оперштаба на 28 октября, за сутки выявили 16 202 новых случая коронавируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 563 976. Умерли за сутки 346 пациентов, 12 361 человек выздоровел. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 26 935, продолжают лечение 365 740 человек.