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Минздрав назвал условия для лечения от коронавируса на дому

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Заболевший коронавирусом пациент может проходить лечение дома, если у него есть возможность находиться в отдельной комнате, следует из приказа Минздрава, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

«Медицинская помощь пациенту с положительным результатом теста на COVID-19 может оказываться на дому при соблюдении одновременно следующих условий: … у пациента имеется возможность находиться в отдельной комнате», — говорится в документе.

В министерстве подчеркнули, что это одно из условий, которые должны соблюдаться для возможности лечения дома. Пациент также не должен проживать в общежитии или коммунальной квартире, с людьми старше 65 лет и страдающими хроническими заболеваниями бронхелегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы.

Кроме того, пациент должен соблюдать врачебные назначения и санитарные предписания в течение всего срока лечения. 

Ранее сегодня президент России Владимир Путин поручил выделить 5 млрд руб. на обеспечение бесплатными лекарствами от коронавируса пациентов, которые проходят лечение амбулаторно. 

По данным оперативного штаба, в России за прошедшие сутки зафиксировали 16 202 новых случая коронавируса, умерли 346 человек — это максимальный показатель с начала пандемии. В топ-5 по общему числу заболевших входят: Москва (409 022), Московская область (85 248) и Санкт-Петербург (58 963), Нижегородская область (40 382) и Свердловская область (35 360).

Ранее по теме: Путин поручил выделить регионам 5 млрд руб. на лекарства от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных