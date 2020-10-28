Минздрав назвал условия для лечения от коронавируса на дому

В министерстве подчеркнули, что это одно из условий, которые должны соблюдаться для возможности лечения дома. Пациент также не должен проживать в общежитии или коммунальной квартире, с людьми старше 65 лет и страдающими хроническими заболеваниями бронхелегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы.