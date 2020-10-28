Роспотребнадзор выявил нарушения мер по COVID-19 в большинстве кинотеатров и ТЦ
Управление Роспотребнадзора по Москве провело более 1600 проверок столичных театров, кинотеатров, торговых центров, выставочных залов, сетевых магазинов торговли и спортивных объектов, нарушения противоэпидемических мер выявлены в 79% случаев, сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на его руководителя Елену Андрееву.
«Нарушения установлены в 79% случаев», — говорится в сообщении. Всего с начала мая 2020 г. ведомство проверило на соблюдение мер по борьбе с распространением коронавируса более 14 000 столичных объектов, нарушения установлены в 24% случаев. Общая сумма наложенных штрафов составила около 29 млн руб.
За комплексные нарушения приостановлена деятельность 235 объектов, в отношении 98 из них действует временный запрет деятельности. В большинстве случаев приостанавливалась работа объектов торговли, уточнили в столичном Роспотребнадзоре.
Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении действующих в городе ограничений из-за коронавируса. До 29 ноября продлено требование перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников компаний. Также Собянин продлил дистанционную учебу для школьников с 6 по 11 класс до 8 ноября. До конца ноября продлен режим самоизоляции для москвичей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Действие системы чек-инов для работающих ночью кафе и ресторанов будет продлено также до 29 ноября.