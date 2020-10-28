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Роспотребнадзор выявил нарушения мер по COVID-19 в большинстве кинотеатров и ТЦ

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Управление Роспотребнадзора по Москве провело более 1600 проверок столичных театров, кинотеатров, торговых центров, выставочных залов, сетевых магазинов торговли и спортивных объектов, нарушения противоэпидемических мер выявлены в 79% случаев, сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на его руководителя Елену Андрееву.

«Нарушения установлены в 79% случаев», — говорится в сообщении. Всего с начала мая 2020 г. ведомство проверило на соблюдение мер по борьбе с распространением коронавируса более 14 000 столичных объектов, нарушения установлены в 24% случаев. Общая сумма наложенных штрафов составила около 29 млн руб. 

За комплексные нарушения приостановлена деятельность 235 объектов, в отношении 98 из них действует временный запрет деятельности. В большинстве случаев приостанавливалась работа объектов торговли, уточнили в столичном Роспотребнадзоре.

Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении действующих в городе ограничений из-за коронавируса. До 29 ноября продлено требование перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников компаний. Также Собянин продлил дистанционную учебу для школьников с 6 по 11 класс до 8 ноября. До конца ноября продлен режим самоизоляции для москвичей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Действие системы чек-инов для работающих ночью кафе и ресторанов будет продлено также до 29 ноября.

Ранее по теме: Собянин продлил действующие в Москве ограничения из-за коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных