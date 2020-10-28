Суд продлил арест основателю «Омбудсмена полиции»
Люблинский суд Москвы продлил до 20 января 2021 г. срок содержания под стражей создателю паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Александра Самухова.
«Люблинский суд продлил срок содержания под стражей Воронцову до 20 января 2021 г.», — сказал Самухов. Предварительное заседание по делу Воронцова продолжится 11 ноября, добавил он.
В сентябре следователи завершили расследование 14 уголовных дел в отношении Воронцова, в том числе два дела по статье о вымогательстве (163 УК РФ), еще три по факту незаконного изготовления и оборота порнографических материалов (по ст. 242 УК РФ) и одно дело по факту клеветы (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ), по которому срок давности вышел, и еще восемь дел по статье об оскорблении представителя власти (ст. 319). Все дела были соединены в одно производство, обвинение по статье «вымогательство» смягчили, убрав квалифицирующий признак «группа лиц». Теперь Воронцов обвиняется по статье о вымогательстве в крупном размере (ст. 163 УК ч. 2).
Воронцов – бывший сотрудник МВД. Его проект «Омбудсмен полиции» занимался защитой прав сотрудников правоохранительных органов. 7 мая он был задержан по подозрению в вымогательстве у бывшего сотрудника полиции.