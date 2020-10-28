Суд продлил арест основателю «Омбудсмена полиции»

В сентябре следователи завершили расследование 14 уголовных дел в отношении Воронцова, в том числе два дела по статье о вымогательстве (163 УК РФ), еще три по факту незаконного изготовления и оборота порнографических материалов (по ст. 242 УК РФ) и одно дело по факту клеветы (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ), по которому срок давности вышел, и еще восемь дел по статье об оскорблении представителя власти (ст. 319). Все дела были соединены в одно производство, обвинение по статье «вымогательство» смягчили, убрав квалифицирующий признак «группа лиц». Теперь Воронцов обвиняется по статье о вымогательстве в крупном размере (ст. 163 УК ч. 2).