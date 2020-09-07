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Завершено расследование дел в отношении основателя «Омбудсмена полиции»

Ведомости

Следователи завершили расследование 14 уголовных дел в отношении основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из адвокатов Михаила Мушаилова.

«Все дела в отношении Воронцова соединены в одно производство. И по всем расследование завершено», – сказал адвокат, отметив, что сейчас защита вместе с потерпевшим знакомится с материалами дела.

По его словам, обвинение по статье «вымогательство» смягчили, убрав квалифицирующий признак «группа лиц». Теперь Воронцов обвиняется по статье о вымогательстве в крупном размере (ст. 163 УК ч. 2).

В отношении Воронцова расследовали 14 уголовных дел, в том числе два дела по статье о вымогательстве (163 УК РФ), еще три по факту незаконного изготовления и оборота порнографических материалов (по ст. 242 УК РФ) и одно дело по факту клеветы (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ), по которому срок давности вышел, и еще восемь дел по статье об оскорблении представителя власти (ст. 319).

Воронцов – бывший сотрудник МВД. Его проект «Омбудсмен полиции» занимается защитой прав сотрудников правоохранительных органов. 7 мая он был задержан по подозрению в вымогательстве у бывшего сотрудника полиции.

Ранее по теме: Основатель паблика «Омбудсмен полиции» стал фигурантом 14 уголовных дел

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных