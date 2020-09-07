Завершено расследование дел в отношении основателя «Омбудсмена полиции»

В отношении Воронцова расследовали 14 уголовных дел, в том числе два дела по статье о вымогательстве (163 УК РФ), еще три по факту незаконного изготовления и оборота порнографических материалов (по ст. 242 УК РФ) и одно дело по факту клеветы (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ), по которому срок давности вышел, и еще восемь дел по статье об оскорблении представителя власти (ст. 319).