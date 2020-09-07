Завершено расследование дел в отношении основателя «Омбудсмена полиции»
Следователи завершили расследование 14 уголовных дел в отношении основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из адвокатов Михаила Мушаилова.
«Все дела в отношении Воронцова соединены в одно производство. И по всем расследование завершено», – сказал адвокат, отметив, что сейчас защита вместе с потерпевшим знакомится с материалами дела.
По его словам, обвинение по статье «вымогательство» смягчили, убрав квалифицирующий признак «группа лиц». Теперь Воронцов обвиняется по статье о вымогательстве в крупном размере (ст. 163 УК ч. 2).
В отношении Воронцова расследовали 14 уголовных дел, в том числе два дела по статье о вымогательстве (163 УК РФ), еще три по факту незаконного изготовления и оборота порнографических материалов (по ст. 242 УК РФ) и одно дело по факту клеветы (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ), по которому срок давности вышел, и еще восемь дел по статье об оскорблении представителя власти (ст. 319).
Воронцов – бывший сотрудник МВД. Его проект «Омбудсмен полиции» занимается защитой прав сотрудников правоохранительных органов. 7 мая он был задержан по подозрению в вымогательстве у бывшего сотрудника полиции.