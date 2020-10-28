Минобрнауки назвало непростой ситуацию с коронавирусом в российских вузах
Ситуация с коронавирусом в высших учебных заведениях России непростая, 152 вуза перешли на дистанционный формат обучения, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, передает «РИА Новости».
«Ситуация непростая, мы все это знаем ... На сегодняшний день 152 вуза полностью перешли на удаленный формат обучения студентов», — сказал Фальков в эфире телеканала «Россия 1». Он отметил, что в России насчитывается 1278 вузов и их филиалов. По словам министра, ситуация с COVID-19 в студенческих общежитиях не везде благополучная, но управляемая.
В сентябре Фальков сообщал, что в российских вузах не зафиксировано вспышек коронавируса и ситуация с COVID-19 остается стабильной, поэтому дополнительных профилактических мер предпринимать пока не следует. Спустя месяц он заявил, что решения о расселении всех студенческих общежитий из-за коронавируса нет и не планируется. В некоторых общежитиях, по его словам, «непростая» ситуация с коронавирусом, при этом массовых вспышек не наблюдается.
По данным оперштаба, в России за прошедшие сутки зафиксировано 16 202 новых случая коронавируса, умерли 346 человек — это максимальный показатель с начала пандемии. В топ-5 по общему числу заболевших входят Москва (409 022), Московская область (85 248), Санкт-Петербург (58 963), Нижегородская область (40 382) и Свердловская область (35 360).