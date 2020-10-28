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Минобрнауки назвало непростой ситуацию с коронавирусом в российских вузах

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Ситуация с коронавирусом в высших учебных заведениях России непростая, 152 вуза перешли на дистанционный формат обучения, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, передает «РИА Новости».

«Ситуация непростая, мы все это знаем ... На сегодняшний день 152 вуза полностью перешли на удаленный формат обучения студентов», — сказал Фальков в эфире телеканала «Россия 1». Он отметил, что в России насчитывается 1278 вузов и их филиалов. По словам министра, ситуация с COVID-19 в студенческих общежитиях не везде благополучная, но управляемая.

В сентябре Фальков сообщал, что в российских вузах не зафиксировано вспышек коронавируса и ситуация с COVID-19 остается стабильной, поэтому дополнительных профилактических мер предпринимать пока не следует. Спустя месяц он заявил, что решения о расселении всех студенческих общежитий из-за коронавируса нет и не планируется. В некоторых общежитиях, по его словам, «непростая» ситуация с коронавирусом, при этом массовых вспышек не наблюдается.  

По данным оперштаба, в России за прошедшие сутки зафиксировано 16 202 новых случая коронавируса, умерли 346 человек — это максимальный показатель с начала пандемии. В топ-5 по общему числу заболевших входят Москва (409 022), Московская область (85 248), Санкт-Петербург (58 963), Нижегородская область (40 382) и Свердловская область (35 360).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных