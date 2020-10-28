Минобрнауки назвало непростой ситуацию с коронавирусом в российских вузах

В сентябре Фальков сообщал, что в российских вузах не зафиксировано вспышек коронавируса и ситуация с COVID-19 остается стабильной, поэтому дополнительных профилактических мер предпринимать пока не следует. Спустя месяц он заявил, что решения о расселении всех студенческих общежитий из-за коронавируса нет и не планируется. В некоторых общежитиях, по его словам, «непростая» ситуация с коронавирусом, при этом массовых вспышек не наблюдается.