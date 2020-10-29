Пульмонолог назвал долю выздоравливающих от COVID-19 без лекарств

«Существует два варианта течения новой коронавирусной инфекции. У большинства пациентов, это примерно 80% больных, после внедрения репликации SARS-CoV-2 в организме иммунная система путем естественного своего действия преодолевает инфекцию, и человек выздоравливает. И вот этой категории больных, какой бы мы препарат ни назначили, этот больной все равно выздоровеет», — сказал Аверьянов. По его словам, эта категория пациентов выздоравливает от коронавируса без вмешательства врачей или «несмотря на него».