Пульмонолог назвал долю выздоравливающих от COVID-19 без лекарств
Около 80% зараженных коронавирусом выздоравливают сами, без применения лекарств, заявил главный пульмонолог Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Александр Аверьянов в ходе конференции.
«Существует два варианта течения новой коронавирусной инфекции. У большинства пациентов, это примерно 80% больных, после внедрения репликации SARS-CoV-2 в организме иммунная система путем естественного своего действия преодолевает инфекцию, и человек выздоравливает. И вот этой категории больных, какой бы мы препарат ни назначили, этот больной все равно выздоровеет», — сказал Аверьянов. По его словам, эта категория пациентов выздоравливает от коронавируса без вмешательства врачей или «несмотря на него».
Аверьянов рассказал, что примерно у 20% зараженных коронавирусом развивается непропорциональный иммунный ответ, когда «иммунная система начинает фактически работать против своего организма». В результате у пациента развивается прогрессирующее поражение легких. Примерно у 20% таких больных развивается острый респираторный дистресс-синдром, в среднем 5% из них погибают.
Главный внештатный микробиолог Минздрава, профессор Роман Козлов ранее заявил, что антибиотики не помогают бороться с коронавирусом, их нельзя использовать для профилактики заражения.