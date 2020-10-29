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Пульмонолог назвал долю выздоравливающих от COVID-19 без лекарств

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Около 80% зараженных коронавирусом выздоравливают сами, без применения лекарств, заявил главный пульмонолог Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Александр Аверьянов в ходе конференции.

«Существует два варианта течения новой коронавирусной инфекции. У большинства пациентов, это примерно 80% больных, после внедрения репликации SARS-CoV-2 в организме иммунная система путем естественного своего действия преодолевает инфекцию, и человек выздоравливает. И вот этой категории больных, какой бы мы препарат ни назначили, этот больной все равно выздоровеет», — сказал Аверьянов. По его словам, эта категория пациентов выздоравливает от коронавируса без вмешательства врачей или «несмотря на него».

Аверьянов рассказал, что примерно у 20% зараженных коронавирусом развивается непропорциональный иммунный ответ, когда «иммунная система начинает фактически работать против своего организма». В результате у пациента развивается прогрессирующее поражение легких. Примерно у 20% таких больных развивается острый респираторный дистресс-синдром, в среднем 5% из них погибают. 

Главный внештатный микробиолог Минздрава, профессор Роман Козлов ранее заявил, что антибиотики не помогают бороться с коронавирусом, их нельзя использовать для профилактики заражения. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных