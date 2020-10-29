Собянин объявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

«В предыдущие недели динамика роста основных показателей замедлилась почти в 10 раз, и на этой неделе мы видим цифры, которые не превышают то, что было на прошлой неделе. Это говорит действительно о том, что резкой динамики, эскалации этого процесса в Москве нет, он стабилизировался», — сказал Собянин.