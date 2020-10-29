Собянин объявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».
«В предыдущие недели динамика роста основных показателей замедлилась почти в 10 раз, и на этой неделе мы видим цифры, которые не превышают то, что было на прошлой неделе. Это говорит действительно о том, что резкой динамики, эскалации этого процесса в Москве нет, он стабилизировался», — сказал Собянин.
Мэр отметил, что сейчас самое главное — удержать эту планку и затем постепенно снижать ее. По его словам, за последние два дня было госпитализировано меньше пациентов, чем выписано из больниц, то есть произошло небольшое уменьшение загрузки коечного фонда.
По данным оперативного штаба, в Москве за сутки выявили 4906 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3 780 пациентов, умерли 66 человек. Всего в стране за сутки выявили 17 717 новых случаев коронавируса, умерли 366 пациентов, выздоровели 14 740 человек.