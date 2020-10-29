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Собянин объявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

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Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24». 

«В предыдущие недели динамика роста основных показателей замедлилась почти в 10 раз, и на этой неделе мы видим цифры, которые не превышают то, что было на прошлой неделе. Это говорит действительно о том, что резкой динамики, эскалации этого процесса в Москве нет, он стабилизировался», — сказал Собянин. 

Мэр отметил, что сейчас самое главное — удержать эту планку и затем постепенно снижать ее. По его словам, за последние два дня было госпитализировано меньше пациентов, чем выписано из больниц, то есть произошло небольшое уменьшение загрузки коечного фонда. 

По данным оперативного штаба, в Москве за сутки выявили 4906 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3 780 пациентов, умерли 66 человек. Всего в стране за сутки выявили 17 717 новых случаев коронавируса, умерли 366 пациентов, выздоровели 14 740 человек.

Ранее по теме: За сутки в России выявлено 17 717 новых случаев коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных