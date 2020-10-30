Бизнес предложил отказаться от повсеместной установки «умных» счетчиков
Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний предложила отказаться от повсеместной установки «умных» счетчиков электроэнергии. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на проект мер, которые ассоциация направила в комитет Госдумы по энергетике. Бизнес предлагает по решению властей региона либо устанавливать такие счетчики во всем многоквартирном доме, либо вовсе отказаться от них.
Согласно законодательству, с 1 июля 2020 г. все поставщики должны менять вышедшие из строя приборы в многоквартирных домах за свой счет. С 2022 г все устанавливаемые счетчики электричества должны быть «интеллектуальными» — приборы будут передавать данные напрямую в энергетическую компанию, ей не нужно будет отправлять на дом сотрудника, чтобы сверить данные приборов и данные, которые передали жильцы. Оплачивать установку счетчиков, следить за их исправностью и менять их тоже должны компании.
При принятии закона предполагалось, что расходы компаний на установку счетчиков электроэнергии будут окупаться за счет более точного учета энергии и экономии на сверке показателей. В ассоциации отметили, что повсеместная установка «умных» счетчиков невыгодна. Начальник департамента развития розничного рынка и сетей ассоциации «Сообщество потребителей энергии» Валерий Жихарев заявил, что такая программа может стоить от 630 млрд до 1,1 трлн руб.
Ассоциация предложила по решению региональных властей менять старые счетчики на «умные» во всем доме, либо не делать этого совсем. В документе ассоциации говорится, что точечная замена приборов не несет существенных плюсов для энергосистемы в целом. «Комплексный подход можно сделать возможной опцией по выбору субъекта РФ», — говорится в проекте.
В Ассоциации «НП Совет рынка» рассказали, что тарифы на электричество сейчас регулирует Федеральная антимонопольная служба, поэтому цены не могут расти выше определенных показателей. В 2021 г. цены на электроэнергию не могут вырасти более чем на 5%. В ФАС отметили, что было разработано постановление, согласно которому предельно допустимый порог тарифа на электричество может вырасти выше разрешенного в случае установки «умных» счетчиков.
Эксперты заявили, что если такое предложение не будет реализовано, расходы понесут крупные потребители энергии в рамках перекрестного субсидирования — крупные компании доплачивают за более низкие тарифы на электричество для населения.