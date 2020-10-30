Бизнес предложил отказаться от повсеместной установки «умных» счетчиков

Согласно законодательству, с 1 июля 2020 г. все поставщики должны менять вышедшие из строя приборы в многоквартирных домах за свой счет. С 2022 г все устанавливаемые счетчики электричества должны быть «интеллектуальными» — приборы будут передавать данные напрямую в энергетическую компанию, ей не нужно будет отправлять на дом сотрудника, чтобы сверить данные приборов и данные, которые передали жильцы. Оплачивать установку счетчиков, следить за их исправностью и менять их тоже должны компании.