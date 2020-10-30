В Екатеринбурге таксисты вышли на митинг против защитных экранов в авто

По данным портала, несколько десятков такси с включенными аварийными сигналами собрались с 7:00 на Площади 1905 года, напротив мэрии Екатеринбурга. Так таксисты выражают протест против обязанности устанавливать за свой счет перегородки в салонах между водителем и пассажиром. Как заявляют протестующие, установка одного экрана может стоить до 20 тыс руб., кроме того, по их словам, быстро оборудовать все автомобили работающих в городе и области сервисов нереально, несмотря на риск штрафа за невыполнение требований.