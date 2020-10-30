В Екатеринбурге таксисты вышли на митинг против защитных экранов в авто
В центре Екатеринбурга таксисты вышли на акцию протеста против указа губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, обязывающего устанавливать во всех такси перегородки между водителем и пассажирами из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает 66.ru.
По данным портала, несколько десятков такси с включенными аварийными сигналами собрались с 7:00 на Площади 1905 года, напротив мэрии Екатеринбурга. Так таксисты выражают протест против обязанности устанавливать за свой счет перегородки в салонах между водителем и пассажиром. Как заявляют протестующие, установка одного экрана может стоить до 20 тыс руб., кроме того, по их словам, быстро оборудовать все автомобили работающих в городе и области сервисов нереально, несмотря на риск штрафа за невыполнение требований.
Протестующие таксисты обещают оставить свои такси под окнами городской администрации на сутки и более. На место акции прибыла полиция, однако задержаний не проводила.
Znak.com передает, что к протестующим вышел региональный министр транспорта Василий Старков. Он договорился провести встречу администрации города с протестующими, а также представителями работающих в городе агрегаторов такси, в числе которых «Яндекс.Такси» и «Везет», чтобы урегулировать вопрос с перегородками. В администрации подчеркнули, что это требование было продиктовано исключительно заботой о здоровье таксистов и пассажиров. Старков однако пообещал пока не штрафовать таксистов за отсутствие перегородок.
28 октября Куйвашев обязал устанавливать защитные экраны в кафе, ресторанах и такси, а также запретил ресторанам работать ночью в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. За невыполнение этих требований физическим лицам грозит штраф от 1 000. до 30 тыс. руб., для компаний — от 100 тыс до 300 тыс. руб.
Указ издан в соответствии с введением в тот же день по всей России обязательного масочного режима в местах массового скопления людей. Кроме того, Роспотребнадзор рекомендовал региональным властям вводить дополнительные ограничения в соответствии с динамикой распространения вируса, включая запрет на работу общепита ночью.