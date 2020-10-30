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В Екатеринбурге таксисты вышли на митинг против защитных экранов в авто

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В центре Екатеринбурга таксисты вышли на акцию протеста против указа губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, обязывающего устанавливать во всех такси перегородки между водителем и пассажирами из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает 66.ru.

По данным портала, несколько десятков такси с включенными аварийными сигналами собрались с 7:00 на Площади 1905 года, напротив мэрии Екатеринбурга. Так таксисты выражают протест против обязанности устанавливать за свой счет перегородки в салонах между водителем и пассажиром. Как заявляют протестующие, установка одного экрана может стоить до 20 тыс руб., кроме того, по их словам, быстро оборудовать все автомобили работающих в городе и области сервисов нереально, несмотря на риск штрафа за невыполнение требований.

Протестующие таксисты обещают оставить свои такси под окнами городской администрации на сутки и более. На место акции прибыла полиция, однако задержаний не проводила.

Znak.com передает, что к протестующим вышел региональный министр транспорта Василий Старков. Он договорился провести встречу администрации города с протестующими, а также представителями работающих в городе агрегаторов такси, в числе которых «Яндекс.Такси» и «Везет», чтобы урегулировать вопрос с перегородками. В администрации подчеркнули, что это требование было продиктовано исключительно заботой о здоровье таксистов и пассажиров. Старков однако пообещал пока не штрафовать таксистов за отсутствие перегородок.

28 октября Куйвашев обязал устанавливать защитные экраны в кафе, ресторанах и такси, а также запретил ресторанам работать ночью в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. За невыполнение этих требований физическим лицам грозит штраф от 1 000. до 30 тыс. руб., для компаний — от 100 тыс до 300 тыс. руб.

Указ издан в соответствии с введением в тот же день по всей России обязательного масочного режима в местах массового скопления людей. Кроме того, Роспотребнадзор рекомендовал региональным властям вводить дополнительные ограничения в соответствии с динамикой распространения вируса, включая запрет на работу общепита ночью.

Ранее по теме: В Свердловской области обязали кафе и такси установить защитные экраны

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных