Эпидемиолог назвал период наибольшей заразности больного с коронавирусом

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что в России разработали и планируют зарегистрировать ПЦР тест-систему на коронавирус, которая позволит определить, как долго человек остается заразным после перенесенного COVID-19. По его словам, сейчас вопрос о том, «как долго больной выделяет заразительное количество вируса и как долго он остается опасным для окружающих», остается открытым.