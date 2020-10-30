Эпидемиолог назвал период наибольшей заразности больного с коронавирусом
Человек, инфицированный COVID-19, наиболее заразен за два дня до появления симптомов и в первый день заболевания, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.
«Максимально заразным заболевший является за два дня до появления симптомов и в первый день заболевания», — сказала Пшеничная, отметив, что в среднем больной новой коронавирусной инфекцией становится заразным за три-четыре дня до появления симптомов, реже – за семь, а также в течение первых пяти дней болезни.
Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что в России разработали и планируют зарегистрировать ПЦР тест-систему на коронавирус, которая позволит определить, как долго человек остается заразным после перенесенного COVID-19. По его словам, сейчас вопрос о том, «как долго больной выделяет заразительное количество вируса и как долго он остается опасным для окружающих», остается открытым.
По данным оперативного штаба, в России за сутки выявили 18 283 новых случая коронавируса – максимум с начала пандемии. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 599 976. Умерли за сутки 355 пациентов, выздоровели 14 519 человек. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 27 656, продолжают лечение 371 760 человек.