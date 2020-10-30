В турецком Измире произошло землетрясение магнитудой 6,6
В городе Измир на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6, сообщает агентство Anadolu.
Очаг находился в Эгейском море близ побережья на глубине 16,5 км. Толчки продолжались около 15 секунд и ощущались во многих провинциях запада Турции. В МВД страны сообщили, что в районах Борнова и Байраклы в городе Измир разрушены шесть жилых зданий. О погибших и пострадавших пока не сообщалось.
CNN Turk передает, что толчки продолжаются.
Глава МВД Турции Сулейман Соулу в своем Twitter сообщил, что небольшие повреждения зданий зафиксированы в городах Ушак, Денизли, Маниса, Балыкесир, Айдын и Мугле. Полиция и экстренные службы оценивают масштаб последствий.
Президент Турции Реджеп Эрдоган в своем Twitter выразил соболезнования и поддержку тем, кто мог пострадать в результате землетрясения. Глава государства пообещал помощь Измиру и его жителям.
В результате подземных толчков зафиксированы разрушения и на близлежащем греческом острове Самос, сообщает местная радиостанция Samosvoice. На острове, по предварительным данным, пострадал один человек.