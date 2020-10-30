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В турецком Измире произошло землетрясение магнитудой 6,6

Ведомости

В городе Измир на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6, сообщает агентство Anadolu.

Очаг находился в Эгейском море близ побережья на глубине 16,5 км. Толчки продолжались около 15 секунд и ощущались во многих провинциях запада Турции. В МВД страны сообщили, что в районах Борнова и Байраклы в городе Измир разрушены шесть жилых зданий. О погибших и пострадавших пока не сообщалось.

CNN Turk передает, что толчки продолжаются.

Глава МВД Турции Сулейман Соулу в своем Twitter сообщил, что небольшие повреждения зданий зафиксированы в городах Ушак, Денизли, Маниса, Балыкесир, Айдын и Мугле. Полиция и экстренные службы оценивают масштаб последствий.

Президент Турции Реджеп Эрдоган в своем Twitter выразил соболезнования и поддержку тем, кто мог пострадать в результате землетрясения. Глава государства пообещал помощь Измиру и его жителям.

В результате подземных толчков зафиксированы разрушения и на близлежащем греческом острове Самос, сообщает местная радиостанция Samosvoice. На острове, по предварительным данным, пострадал один человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных