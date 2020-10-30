В турецком Измире произошло землетрясение магнитудой 6,6

Очаг находился в Эгейском море близ побережья на глубине 16,5 км. Толчки продолжались около 15 секунд и ощущались во многих провинциях запада Турции. В МВД страны сообщили, что в районах Борнова и Байраклы в городе Измир разрушены шесть жилых зданий. О погибших и пострадавших пока не сообщалось.