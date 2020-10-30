Умер бывший солист Мариинского театра Геннадий Селюцкий

Смерть Селюцкого, в частности, прокомментировала его ученица — заслуженная артистка России Алла Сигалова. «Селюцкий — выдающийся педагог, которому многие из нас, выпускников Академии Балета им. А.Я.Вагановой, обязаны... на пути становления в профессии. Педагог, который воспитал и воспитывал многих и многих артистов Мариинского театра... и не только», — написала она на своей странице в Facebook.