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Умер бывший солист Мариинского театра Геннадий Селюцкий

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Умер заслуженный деятель искусств России, бывший солист Мариинского театра Геннадий Селюцкий. Ему было 82 года, сообщила пресс-служба Мариинского театра.

«Мариинский театр с прискорбием сообщает, что 29 октября на 83 году жизни скончался заслуженный деятель искусств России, легендарный балетмейстер-репетитор и в прошлом солист Мариинского театра Геннадий Наумович Селюцкий», — говорится в сообщении. О дате и месте прощания будет объявлено позднее, добавили в пресс-службе.

Смерть Селюцкого, в частности, прокомментировала его ученица — заслуженная артистка России Алла Сигалова. «Селюцкий — выдающийся педагог, которому многие из нас, выпускников Академии Балета им. А.Я.Вагановой, обязаны... на пути становления в профессии. Педагог, который воспитал и воспитывал многих и многих артистов Мариинского театра... и не только», — написала она на своей странице в Facebook.

Селюцкий выпустился из Ленинградского хореографического училища в 1956 г. с 1963 по 2012 гг. он преподавал в Академии русского балета и параллельно выходил на сцену. Селюцкий репетировал роли с Фарухом Рузиматовым, Игорем Зеленским, Константином Заклинским, Махаром Вазиевым, Игорем Петровым, Юлией Махалиной, Андрисом Лиепой, Виктором Барановым, Игорем Колбом, Леонидом Сарафановым, Эрнестом Латыповым, Данилой Корсунцевым, Евгением Иванченко и Андреем Ермаковым.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных