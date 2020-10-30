Умер бывший солист Мариинского театра Геннадий Селюцкий
Умер заслуженный деятель искусств России, бывший солист Мариинского театра Геннадий Селюцкий. Ему было 82 года, сообщила пресс-служба Мариинского театра.
«Мариинский театр с прискорбием сообщает, что 29 октября на 83 году жизни скончался заслуженный деятель искусств России, легендарный балетмейстер-репетитор и в прошлом солист Мариинского театра Геннадий Наумович Селюцкий», — говорится в сообщении. О дате и месте прощания будет объявлено позднее, добавили в пресс-службе.
Смерть Селюцкого, в частности, прокомментировала его ученица — заслуженная артистка России Алла Сигалова. «Селюцкий — выдающийся педагог, которому многие из нас, выпускников Академии Балета им. А.Я.Вагановой, обязаны... на пути становления в профессии. Педагог, который воспитал и воспитывал многих и многих артистов Мариинского театра... и не только», — написала она на своей странице в Facebook.
Селюцкий выпустился из Ленинградского хореографического училища в 1956 г. с 1963 по 2012 гг. он преподавал в Академии русского балета и параллельно выходил на сцену. Селюцкий репетировал роли с Фарухом Рузиматовым, Игорем Зеленским, Константином Заклинским, Махаром Вазиевым, Игорем Петровым, Юлией Махалиной, Андрисом Лиепой, Виктором Барановым, Игорем Колбом, Леонидом Сарафановым, Эрнестом Латыповым, Данилой Корсунцевым, Евгением Иванченко и Андреем Ермаковым.