В Кировской области четверо детей погибли при пожаре

«Пожар произошел в пятницу в деревне Ложкари Юрьянского района в одной из квартир, расположенных в многоквартирном трехэтажном жилом доме. Погибли четыре несовершеннолетних возрастом от 8 месяцев до 4 лет», — говорится в сообщении СК.