В Кировской области четверо детей погибли при пожаре
Четверо детей погибли при пожаре в деревне Ложкари в Кировской области, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК).
«Пожар произошел в пятницу в деревне Ложкари Юрьянского района в одной из квартир, расположенных в многоквартирном трехэтажном жилом доме. Погибли четыре несовершеннолетних возрастом от 8 месяцев до 4 лет», — говорится в сообщении СК.
На месте происшествия работают следователи, они устанавливают обстоятельства произошедшего.
В связи с инцидентом начата доследственная проверка. На место происшествия выехал прокурор Кировской области Андрей Оборок, сообщили в пресс-службе регионального управления Генпрокуратуры.