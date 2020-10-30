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Суд арестовал двух топ-менеджеров «ТНС энерго» по делу о мошенничестве

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Тверской суд Москвы арестовал до 22 декабря топ-менеджеров компании «ТНС энерго» — гендиректора Сергея Афанасьева и его заместителя Бориса Щурова по делу о крупном мошенничестве, сообщает ТАСС.

«Судом в отношении Софии Афанасьевой, Сергея Афанасьева и Бориса Щурова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении Джамила Дашина — в виде домашнего ареста», — сказали агентству в пресс-центре МВД.

По его данным, всего в рамках дела задержаны четыре фигуранта. Дело возбуждено по факту хищения 5,5 млрд руб. в структуре «ТНС Энерго» — ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Расследование ведет следственный департамент МВД России совместно с сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и СЭБ ФСБ России. Уже проведено более 40 обысков в жилищах и офисных помещениях, расположенных в Москве, Московской и Нижегородской областях.

Афанасьев был назначен на должность гендиректора «ТНС Энерго» в прошлом году. Щуров с 2012 г. занимал должности в ГК «ТНС Энерго», в том числе первого заместителя генерального директора, исполнительного директора и генерального директора группы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных