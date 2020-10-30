Суд арестовал двух топ-менеджеров «ТНС энерго» по делу о мошенничестве

По его данным, всего в рамках дела задержаны четыре фигуранта. Дело возбуждено по факту хищения 5,5 млрд руб. в структуре «ТНС Энерго» — ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Расследование ведет следственный департамент МВД России совместно с сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и СЭБ ФСБ России. Уже проведено более 40 обысков в жилищах и офисных помещениях, расположенных в Москве, Московской и Нижегородской областях.