Суд арестовал двух топ-менеджеров «ТНС энерго» по делу о мошенничестве
Тверской суд Москвы арестовал до 22 декабря топ-менеджеров компании «ТНС энерго» — гендиректора Сергея Афанасьева и его заместителя Бориса Щурова по делу о крупном мошенничестве, сообщает ТАСС.
«Судом в отношении Софии Афанасьевой, Сергея Афанасьева и Бориса Щурова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении Джамила Дашина — в виде домашнего ареста», — сказали агентству в пресс-центре МВД.
По его данным, всего в рамках дела задержаны четыре фигуранта. Дело возбуждено по факту хищения 5,5 млрд руб. в структуре «ТНС Энерго» — ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Расследование ведет следственный департамент МВД России совместно с сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и СЭБ ФСБ России. Уже проведено более 40 обысков в жилищах и офисных помещениях, расположенных в Москве, Московской и Нижегородской областях.
Афанасьев был назначен на должность гендиректора «ТНС Энерго» в прошлом году. Щуров с 2012 г. занимал должности в ГК «ТНС Энерго», в том числе первого заместителя генерального директора, исполнительного директора и генерального директора группы.