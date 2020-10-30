В Великобритании выявили свыше 24 тыс. случаев коронавируса за сутки

Согласно последним данным института Джона Хопкинса, в мире уже выявлено более 45 млн случаев заражения коронавирусом, а число смертей в результате инфицирования достигло 1,18 млн. По числу заражений в мире лидируют США, где было выявлено почти 9 млн случаев.