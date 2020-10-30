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В Великобритании выявили свыше 24 тыс. случаев коронавируса за сутки

Ведомости

Количество подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за последние сутки составило 24 405. 274 человека умерли, сообщает минздрав королевства.

Общее число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Британии составило 989 745. Умерли — 46 229 человек.

29 октября количество подтвержденных случаев коронавируса в королевстве составило 24 405, а количество смертей — 214.

Согласно последним данным института Джона Хопкинса, в мире уже выявлено более 45 млн случаев заражения коронавирусом, а число смертей в результате инфицирования достигло 1,18 млн. По числу заражений в мире лидируют США, где было выявлено почти 9 млн случаев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных