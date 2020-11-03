Беглов на встрече с Путиным оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с президентом России Владимиром Путиным охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в городе как сложную, но не критичную. Слова петербургского руководителя передает пресс-служба Кремля.
«За период пандемии в Петербурге заболели порядка 64 тыс. человек. В день мы перешли рубеж, к сожалению, в 900 человек. Это для Петербурга ситуация не критическая, но сложная», — сказал Беглов.
По его словам, на сегодняшний день для пациентов с коронавирусом работает 21 стационар с 7913 койками.
«Сегодня занято практически 80%», — отметил Беглов.
Мощности города, как сказал глава Петербурга, составляют до 12 тыс. коек.
Всего в России за сутки выявили 18 648 новых случаев коронавируса. Более 18 тыс. заболевших в стране фиксируют пятый день подряд. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 673 686. Умерли за сутки 355 пациентов, выздоровел 15 331. Общее число летальных исходов с начала пандемии составило 28 828, выздоровели 1 251 364 человека.