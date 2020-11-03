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Беглов на встрече с Путиным оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с президентом России Владимиром Путиным охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в городе как сложную, но не критичную. Слова петербургского руководителя передает пресс-служба Кремля.

«За период пандемии в Петербурге заболели порядка 64 тыс. человек. В день мы перешли рубеж, к сожалению, в 900 человек. Это для Петербурга ситуация не критическая, но сложная», — сказал Беглов. 

По его словам, на сегодняшний день для пациентов с коронавирусом работает 21 стационар с 7913 койками. 

«Сегодня занято практически 80%», — отметил Беглов.

Мощности города, как сказал глава Петербурга, составляют до 12 тыс. коек.

Всего в России за сутки выявили 18 648 новых случаев коронавируса. Более 18 тыс. заболевших в стране фиксируют пятый день подряд. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 673 686. Умерли за сутки 355 пациентов, выздоровел 15 331. Общее число летальных исходов с начала пандемии составило 28 828, выздоровели 1 251 364 человека.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных