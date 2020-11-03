В России за сутки выявили 18 648 новых случаев коронавируса

Вчера, 2 ноября, оперштаб сообщил о 18 257 новых заболевших. Накануне инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России наступит не раньше, чем через месяц, когда суточный прирост числа заразившихся будет составлять 20 000 — 22 000 человек.