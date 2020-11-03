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В России за сутки выявили 18 648 новых случаев коронавируса

В Москве 5150 новых заболевших
Дарина Бухарова
Евгений Разумный / Ведомости

В России за сутки выявили 18 648 новых случаев коронавируса, сообщил оперативный штаб. Пятый день подряд в стране фиксируют более 18 000 новых заболевших.

Общее число случаев заражения в стране достигло 1 673 686. Умерли за сутки 355 пациентов, выздоровел 15 331. Общее число летальных исходов с начала пандемии составило 28 828, выздоровели 1 251 364 человека.

Вчера, 2 ноября, оперштаб сообщил о 18 257 новых заболевших. Накануне инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России наступит не раньше, чем через месяц, когда суточный прирост числа заразившихся будет составлять 20 000 — 22 000 человек.

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В Москве за сутки выявили 5150 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 3 647 пациентов, скончался 63 человека. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+944), Подмосковье (+567), Нижегородская (+391) и Архангельская (387) области. В топ-3 по общему числу заболевших входят: Москва (439 355), Московская область (88 489) и Санкт-Петербург (64 139).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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