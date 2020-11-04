В США усилили охрану Белого дома на фоне выборов президента
Усиленные наряды полиции прибывают к ограждению у Белого дома в США, сообщает «РИА Новости».
«Несколько десятков полицейских рассредоточились на прилегающей улице, уже почти всей заполненной людьми, включая большое количество журналистов», — пишет агентство.
Отмечается, что пришедшие к Белому дому «танцуют и поют», многие из них имеют плакаты.
Ранее вокруг Белого дома возвели двухметровый забор на фоне риска протестов и столкновений в связи с выборами президента.
3 ноября в США проходят выборы президента. Кандидатом от республиканской партии является действующий глава государства Дональд Трамп. Демократическая партия выдвинула бывшего вице-президента Джо Байдена.