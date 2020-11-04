Умер директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк
Директор Научно-исследовательского института ядерной физики МГУ им. Ломоносова Михаил Панасюк умер в возрасте 75 лет, сообщается на сайте института.
«Научно-исследовательский институт ядерной физики с глубоким прискорбием сообщает, что 3 ноября на 76-м году жизни скоропостижно скончался директор института профессор Михаил Игоревич Панасюк», — говорится в сообщении.
В институте отметили, что Панасюк окончил физический факультет МГУ в 1969 г., в 1972 г. защитил кандидатскую, а в 1988 г. – докторскую диссертацию. В 1993 г. ему было присуждено ученое звание профессора. Ученый 30 лет возглавлял института ядерной физики, всего он проработал в нем 50 лет.
Панасюк посвятил свою жизнь изучению аномального космического излучения с помощью космических и наземных экспериментов, благодаря чему было открыто формирование радиационного пояса Земли, состоящего из частиц космических лучей.
Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил соболезнования родным Панасюка.
«Это невосполнимая потеря для нас всех — с кем он работал плечом к плечу. Он навсегда останется в нашей памяти», — сказал он.