Умер директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк

В институте отметили, что Панасюк окончил физический факультет МГУ в 1969 г., в 1972 г. защитил кандидатскую, а в 1988 г. – докторскую диссертацию. В 1993 г. ему было присуждено ученое звание профессора. Ученый 30 лет возглавлял института ядерной физики, всего он проработал в нем 50 лет.