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Умер директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк

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Директор Научно-исследовательского института ядерной физики МГУ им. Ломоносова Михаил Панасюк умер в возрасте 75 лет, сообщается на сайте института.

«Научно-исследовательский институт ядерной физики с глубоким прискорбием сообщает, что 3 ноября на 76-м году жизни скоропостижно скончался директор института профессор Михаил Игоревич Панасюк», — говорится в сообщении.

В институте отметили, что Панасюк окончил физический факультет МГУ в 1969 г., в 1972 г. защитил кандидатскую, а в 1988 г. – докторскую диссертацию. В 1993 г. ему было присуждено ученое звание профессора. Ученый 30 лет возглавлял института ядерной физики, всего он проработал в нем 50 лет.

Панасюк посвятил свою жизнь изучению аномального космического излучения с помощью космических и наземных экспериментов, благодаря чему было открыто формирование радиационного пояса Земли, состоящего из частиц космических лучей.

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил соболезнования родным Панасюка.

«Это невосполнимая потеря для нас всех — с кем он работал плечом к плечу. Он навсегда останется в нашей памяти», — сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных