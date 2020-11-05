В Минздраве назвали процент ошибок при тестировании на коронавирус

«Мы не подвергаем никакому сомнению, насколько они (тест-системы) чувствительны и специфичны, но такая ситуация (получение ложноотрицательного результата) в нашей практике может возникнуть. Как часто: приблизительно в 30-40% (случаев)», — сказал Авдеев.