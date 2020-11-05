В Минздраве назвали процент ошибок при тестировании на коронавирус
Тест на коронавирус может показать ложноотрицательный результат примерно в 30-40% случаев, сообщает ТАСС со ссылкой на главного внештатного пульмонолога Минздрава Сергея Авдеева.
«Мы не подвергаем никакому сомнению, насколько они (тест-системы) чувствительны и специфичны, но такая ситуация (получение ложноотрицательного результата) в нашей практике может возникнуть. Как часто: приблизительно в 30-40% (случаев)», — сказал Авдеев.
По его словам, это происходит не из-за ненадлежащего качества теста, а по причине некачественного или поверхностного взятия материала. Инкубационный период коронавирусной инфекции у 95% заразившихся длится от двух до шести дней, рассказал Авдеев.
По данным оперштаба, в России за сутки выявили 19 404 новых случая коронавируса. Общее число случаев заражения в стране составило 1 712 858. За сутки зафиксировано 292 летальных исхода, за весь период пандемии умерли 29 509 человек. Выздоровели за сутки 12 238 пациентов, всего — 1 279 169.