В Минздраве разъяснили данные об ошибочных тестах на коронавирус
Ошибочные результаты ПЦР-тестов на коронавирус чаще встречаются у пациентов стационаров, заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.
«Говоря об ошибочных результатах ПЦР-тестов, стоит отметить что речь идет о стационарном звене – пациенты в стационар попадают, как правило, на более поздних этапах развития заболевания, на которых, как я уже отмечал, выше вероятность ошибки при ПЦР-диагностике в силу специфики развития новой коронавирусной инфекции», — сказал Авдеев, отметив, что для таких пациентов доступны другие методы лабораторной диагностики.
Пульмонолог подчеркнул, что используемые в России ПЦР-тесты зарегистрированы в установленном порядке и соответствуют лучшим мировым образцам.
Ранее Авдеев заявил, что тест на коронавирус может показать ложноотрицательный результат примерно в 30-40% случаев из-за неправильного взятия мазков и более позднего этапа развития заболевания.
По данным оперштаба, в России за сутки выявили 19 404 новых случая коронавируса. Общее число случаев заражения в стране составило 1 712 858. За сутки зафиксировано 292 летальных исхода, за весь период пандемии умерли 29 509 человек. Выздоровели за сутки 12 238 пациентов, всего — 1 279 169.