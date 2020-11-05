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В Минздраве разъяснили данные об ошибочных тестах на коронавирус

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Ошибочные результаты ПЦР-тестов на коронавирус чаще встречаются у пациентов стационаров, заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев. 

«Говоря об ошибочных результатах ПЦР-тестов, стоит отметить что речь идет о стационарном звене – пациенты в стационар попадают, как правило, на более поздних этапах развития заболевания, на которых, как я уже отмечал, выше вероятность ошибки при ПЦР-диагностике в силу специфики развития новой коронавирусной инфекции», — сказал Авдеев, отметив, что для таких пациентов доступны другие методы лабораторной диагностики.

Пульмонолог подчеркнул, что используемые в России ПЦР-тесты зарегистрированы в установленном порядке и соответствуют лучшим мировым образцам. 

Ранее Авдеев заявил, что тест на коронавирус может показать ложноотрицательный результат примерно в 30-40% случаев из-за неправильного взятия мазков и более позднего этапа развития заболевания.

По данным оперштаба, в России за сутки выявили 19 404 новых случая коронавируса. Общее число случаев заражения в стране составило 1 712 858. За сутки зафиксировано 292 летальных исхода, за весь период пандемии умерли 29 509 человек. Выздоровели за сутки 12 238 пациентов, всего — 1 279 169.

Ранее по теме: В Минздраве назвали процент ошибок при тестировании на коронавирус

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных