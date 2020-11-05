В Минздраве разъяснили данные об ошибочных тестах на коронавирус

«Говоря об ошибочных результатах ПЦР-тестов, стоит отметить что речь идет о стационарном звене – пациенты в стационар попадают, как правило, на более поздних этапах развития заболевания, на которых, как я уже отмечал, выше вероятность ошибки при ПЦР-диагностике в силу специфики развития новой коронавирусной инфекции», — сказал Авдеев, отметив, что для таких пациентов доступны другие методы лабораторной диагностики.