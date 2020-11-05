Главврач Коммунарки заявил о ее полном заполнении пациентами с коронавирусом

В то же время, по его словам, несмотря на то, что в больницах все меньше свободных мест, люди стали легкомысленней относиться к опасности заражения. «Люди привыкли, люди не верят… Те, кто не верит, жду вас завтра на обходе в 06:00 утра в «красной зоне», но с маленьким различием: мы в СИЗах (средствах индивидуальной защиты. — прим. ред.), вы — без», — сказал Проценко.