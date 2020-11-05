Главврач Коммунарки заявил о ее полном заполнении пациентами с коронавирусом
Больница в Коммунарке полностью заполнена больными коронавирусом, заявил в интервью RT ее главврач Денис Проценко.
«Сейчас да», — ответил Проценко на вопрос, полностью ли заняты все 870 мест коронавирусной больницы в Коммунарке. Он добавил, что из этого числа в реанимации находятся 137 человек, причем 37 из них уже отправлены во временное реанимационное отделение, развернутое также на территории больницы.
В то же время, по его словам, несмотря на то, что в больницах все меньше свободных мест, люди стали легкомысленней относиться к опасности заражения. «Люди привыкли, люди не верят… Те, кто не верит, жду вас завтра на обходе в 06:00 утра в «красной зоне», но с маленьким различием: мы в СИЗах (средствах индивидуальной защиты. — прим. ред.), вы — без», — сказал Проценко.
В Москве в связи с ростом заболеваемости коронавирусом с начала октября расконсервирован резервный коечный фонд во временных коронавирусных госпиталях, оборудованных в выставочном центре «Сокольники», ледовом дворце «Крылатское» и других крупных помещениях. По словам мэра столицы Сергея Собянина, дополнительный резерв мест пока использован наполовину.
По данным оперштаба, на 5 ноября в Москве за сутки выявили 5 255 случаев заражения коронавирусом. Всего в России второй день подряд фиксируется рекордный прирост больных коронавирусом: более 19 000 в сутки (19 404 новых случая). Общее число случаев заражения в стране составило 1 712 858. За сутки зафиксировано 292 летальных исхода, за весь период пандемии умерли 29 509 человек.