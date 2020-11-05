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Главврач Коммунарки заявил о ее полном заполнении пациентами с коронавирусом

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Больница в Коммунарке полностью заполнена больными коронавирусом, заявил в интервью RT ее главврач Денис Проценко.

«Сейчас да», —  ответил Проценко на вопрос, полностью ли заняты все 870 мест коронавирусной больницы в Коммунарке. Он добавил, что из этого числа в реанимации находятся 137 человек, причем 37 из них уже отправлены во временное реанимационное отделение, развернутое также на территории больницы.

В то же время, по его словам, несмотря на то, что в больницах все меньше свободных мест, люди стали легкомысленней относиться к опасности заражения. «Люди привыкли, люди не верят… Те, кто не верит, жду вас завтра на обходе в 06:00 утра в «красной зоне», но с маленьким различием: мы в СИЗах (средствах индивидуальной защиты. — прим. ред.), вы — без», —  сказал Проценко.

В Москве в связи с ростом заболеваемости коронавирусом с начала октября расконсервирован резервный коечный фонд во временных коронавирусных госпиталях, оборудованных в выставочном центре «Сокольники», ледовом дворце «Крылатское» и других крупных помещениях. По словам мэра столицы Сергея Собянина, дополнительный резерв мест пока использован наполовину.

По данным оперштаба, на 5 ноября в Москве за сутки выявили 5 255 случаев заражения коронавирусом. Всего в России второй день подряд фиксируется рекордный прирост больных коронавирусом: более 19 000 в сутки (19 404 новых случая). Общее число случаев заражения в стране составило 1 712 858. За сутки зафиксировано 292 летальных исхода, за весь период пандемии умерли 29 509 человек. 

Ранее по теме: В России второй день подряд выявили более 19 000 новых случаев коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных