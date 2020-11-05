Защита избитого Широковым судьи намерена добиться переквалификации дела

Инцидент с участием Широкова произошел на первенстве Кубка Селебрити, в котором бывший полузащитник выступал за команду «Матч ТВ». Во время одного из матчей у него случился конфликт с арбитром Никитой Данченковым. В настоящее время дело возбуждено по статье об умышленном причинении вреда здоровью