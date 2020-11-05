Защита избитого Широковым судьи намерена добиться переквалификации дела
Защита судьи Никиты Данченкова, который пострадал от действий бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, намерена добиться переквалификации дела на другую статью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Островского. Защита планирует переквалифицировать статью, по которой возбуждено уголовное дело, на покушение на убийство.
«Наша позиция такая: прокуратура Москвы грубо нарушила действующее законодательство, проигнорировав обращение Никиты Данченкова о переквалификации действий Широкова на покушение на убийство. Они не имели права игнорировать обращение, должны были вынести мотивированное постановление о переквалификации или об отказе, — сказал Островский агентству. По его словам, сейчас защита готовит жалобу генпрокурору Игорю Краснову.
Ранее защита Данченкова подавала жалобы в СКР и прокуратуру о переквалификации дела на покушение на убийство. По словам Островского, защита не получила мотивированных постановлений, а жалобы никто из ведомств не рассмотрел.
Инцидент с участием Широкова произошел на первенстве Кубка Селебрити, в котором бывший полузащитник выступал за команду «Матч ТВ». Во время одного из матчей у него случился конфликт с арбитром Никитой Данченковым. В настоящее время дело возбуждено по статье об умышленном причинении вреда здоровью