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Защита избитого Широковым судьи намерена добиться переквалификации дела

Ведомости

Защита судьи Никиты Данченкова, который пострадал от действий бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, намерена добиться переквалификации дела на другую статью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Островского. Защита планирует переквалифицировать статью, по которой возбуждено уголовное дело, на покушение на убийство. 

«Наша позиция такая: прокуратура Москвы грубо нарушила действующее законодательство, проигнорировав обращение Никиты Данченкова о переквалификации действий Широкова на покушение на убийство. Они не имели права игнорировать обращение, должны были вынести мотивированное постановление о переквалификации или об отказе, — сказал Островский агентству. По его словам, сейчас защита готовит жалобу генпрокурору Игорю Краснову. 

Ранее защита Данченкова подавала жалобы в СКР и прокуратуру о переквалификации дела на покушение на убийство. По словам Островского, защита не получила мотивированных постановлений, а жалобы никто из ведомств не рассмотрел.

Инцидент с участием Широкова произошел на первенстве Кубка Селебрити, в котором бывший полузащитник выступал за команду «Матч ТВ». Во время одного из матчей у него случился конфликт с арбитром Никитой Данченковым. В настоящее время дело возбуждено по статье об умышленном причинении вреда здоровью

Ранее по теме: ТАСС: Против футболиста Широкова возбудили дело за избиение арбитра

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных