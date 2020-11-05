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В Санкт-Петербурге объявили о новых ограничениях по коронавирусу

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Власти Санкт-Петербурга анонсировали введение новых ограничительных мер по коронавирусу на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации, сообщает пресс-служба местной администрации. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

«С 9 по 29 ноября приостанавливается деятельность фуд-кортов и фуд-плейсов, за исключением расположенных на вокзалах, в аэропорту, на АЗС. Также приостанавливается доступ посетителей в детские игровые комнаты, расположенные в объектах торговли и в зданиях торговых центров. При этом открытыми остаются детские игровые комнаты площадью не более 50 кв.метров, находящиеся на территории предприятий общественного питания», — указано в сообщении.

Кроме того, запрет на работу предприятий общепита в ночное время продлевается до 29 ноября. С 9 по 29 ноября вводится запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 70 человек, за исключением тех, что проходят в помещениях организаций культуры и спорта.

Также власти Северной столицы рекомендовали работодателям до 9 ноября перевести на удаленную работу работников старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, а также не менее 30% от общего числа сотрудников. Аналогичным образом поступят исполнительные органы власти города.

«Гражданам также рекомендуется воздержаться от поездок в другие регионы и за пределы Российской Федерации», — добавили в пресс-службе.

В России уже второй день подряд выявляют свыше 19 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом. По данным оперативного штаба, общее число выявленных случаев заражения в стране составило 1 712 858. За сутки зафиксировано 292 летальных исхода, за весь период пандемии умерли 29 509 человек.

Ранее по теме: Беглов на встрече с Путиным оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных