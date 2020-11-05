В Санкт-Петербурге объявили о новых ограничениях по коронавирусу
Власти Санкт-Петербурга анонсировали введение новых ограничительных мер по коронавирусу на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации, сообщает пресс-служба местной администрации. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.
«С 9 по 29 ноября приостанавливается деятельность фуд-кортов и фуд-плейсов, за исключением расположенных на вокзалах, в аэропорту, на АЗС. Также приостанавливается доступ посетителей в детские игровые комнаты, расположенные в объектах торговли и в зданиях торговых центров. При этом открытыми остаются детские игровые комнаты площадью не более 50 кв.метров, находящиеся на территории предприятий общественного питания», — указано в сообщении.
Кроме того, запрет на работу предприятий общепита в ночное время продлевается до 29 ноября. С 9 по 29 ноября вводится запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 70 человек, за исключением тех, что проходят в помещениях организаций культуры и спорта.
Также власти Северной столицы рекомендовали работодателям до 9 ноября перевести на удаленную работу работников старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, а также не менее 30% от общего числа сотрудников. Аналогичным образом поступят исполнительные органы власти города.
«Гражданам также рекомендуется воздержаться от поездок в другие регионы и за пределы Российской Федерации», — добавили в пресс-службе.
В России уже второй день подряд выявляют свыше 19 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом. По данным оперативного штаба, общее число выявленных случаев заражения в стране составило 1 712 858. За сутки зафиксировано 292 летальных исхода, за весь период пандемии умерли 29 509 человек.