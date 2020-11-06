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Ефремов отправлен из СИЗО в колонию

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Актер Михаил Ефремов, приговоренный к 7,5 года лишения свободы за ДТП со смертельны исходом, переведен из СИЗО-5 («Водник») в колонию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСИН по Москве.

«Осужденный Ефремов М. О. направлен к месту отбывания наказания», — сообщили в пресс-службе, не уточнив место отбывания наказания.

Ранее Ефремов заявлял правозащитникам, что хотел бы остаться отбывать наказание в хозотряде в СИЗО и создать тюремный театр. Он также высказывал желание отправиться в колонию в Чувашии, где его корни.

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима за ДТП. Оно произошло на Смоленской площади в столице 8 июня из-за того, что автомобиль актера выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном.

Следствие установило, что в момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Водитель фургона Сергей Захаров скончался от полученных травм на следующий день. 22 октября, после того как Ефремов выплатил штраф родственникам погибшего, Мосгорсуд смягчил артисту наказание до 7,5 лет лишения свободы.

Ранее по теме: В ОНК сообщили о решении Ефремова не ехать в колонию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных