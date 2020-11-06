Ефремов отправлен из СИЗО в колонию
Актер Михаил Ефремов, приговоренный к 7,5 года лишения свободы за ДТП со смертельны исходом, переведен из СИЗО-5 («Водник») в колонию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСИН по Москве.
«Осужденный Ефремов М. О. направлен к месту отбывания наказания», — сообщили в пресс-службе, не уточнив место отбывания наказания.
Ранее Ефремов заявлял правозащитникам, что хотел бы остаться отбывать наказание в хозотряде в СИЗО и создать тюремный театр. Он также высказывал желание отправиться в колонию в Чувашии, где его корни.
8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима за ДТП. Оно произошло на Смоленской площади в столице 8 июня из-за того, что автомобиль актера выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном.
Следствие установило, что в момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Водитель фургона Сергей Захаров скончался от полученных травм на следующий день. 22 октября, после того как Ефремов выплатил штраф родственникам погибшего, Мосгорсуд смягчил артисту наказание до 7,5 лет лишения свободы.