Глава Роспотребнадзора призвала россиян провести новогодние праздники дома
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян провести новогодние праздники дома из-за пандемии коронавируса. Об этом она заявила в программе «Вести» на телеканале »Россия-1».
«Вот эти новогодние праздники абсолютно точно я рекомендую провести дома, дома и на свежем воздухе, если это можно сочетать. Если есть возможность уехать на дачу, за город, значит, это будет очень хорошо», — цитирует ТАСС Попову.
Также она призвала граждан не ездить за границу. По ее словам, есть риск, что пересекая границы одной страны, можно попасть на карантин в другой стране. «Этого, наверное, никому бы не хотелось в отпускное время», — добавила она.
Ранее Попова сообщила, что большинство россиян (90%), вернувшихся из-за рубежа с коронавирусом, прибыли из Турции. В России, по данным оперштаба на 6 ноября, за сутки выявили 20 582 новых заболевших коронавирусом. Это рекордное число с начала пандемии. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 733 440.