В Роспотребнадзоре оценили риск заразиться коронавирусом через еду в кафе

Ранее ведомство ввело всеобщий масочный режим. Маски необходимо носить во всех общественных местах, в том числе в общественном транспорте, лифтах и на парковке. 9 ноября был зарегистрирован максимальный суточный прирост случаев коронавируса — 21 798. За весь период в России выявлено почти 1,8 млн случаев заражения коронавирусом. Более 1,3 млн пациентов выздоровели от коронавируса, около 31 000 скончались.