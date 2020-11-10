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В Роспотребнадзоре оценили риск заразиться коронавирусом через еду в кафе

Ведомости

Вероятность заразиться коронавирусом в кафе через еду низкая, основной риск заражения связан с несоблюдением социальной дистанции, отсутствием масок и плохой гигиеной, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.

«Из 220 тыс. проб коронавирус был обнаружен в 321, то есть около 0,15%, при этом в продуктах питания его не выявлено», — отметил Лебедев. Эксперт добавил, что для снижения риска заражения коронавирусом нужно соблюдать все требования Роспотребнадзора.

Ранее ведомство ввело всеобщий масочный режим. Маски необходимо носить во всех общественных местах, в том числе в общественном транспорте, лифтах и на парковке.  9 ноября был зарегистрирован максимальный суточный прирост случаев коронавируса — 21 798. За весь период в России выявлено почти 1,8 млн случаев заражения коронавирусом. Более 1,3 млн пациентов выздоровели от коронавируса, около 31 000 скончались.

Ранее по теме: Роспотребнадзор ввел масочный режим по всей России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных