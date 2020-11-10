В Роспотребнадзоре оценили риск заразиться коронавирусом через еду в кафе
Вероятность заразиться коронавирусом в кафе через еду низкая, основной риск заражения связан с несоблюдением социальной дистанции, отсутствием масок и плохой гигиеной, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.
«Из 220 тыс. проб коронавирус был обнаружен в 321, то есть около 0,15%, при этом в продуктах питания его не выявлено», — отметил Лебедев. Эксперт добавил, что для снижения риска заражения коронавирусом нужно соблюдать все требования Роспотребнадзора.
Ранее ведомство ввело всеобщий масочный режим. Маски необходимо носить во всех общественных местах, в том числе в общественном транспорте, лифтах и на парковке. 9 ноября был зарегистрирован максимальный суточный прирост случаев коронавируса — 21 798. За весь период в России выявлено почти 1,8 млн случаев заражения коронавирусом. Более 1,3 млн пациентов выздоровели от коронавируса, около 31 000 скончались.