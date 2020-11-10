ФСБ рассекретила материалы о преступлениях на юго-западе СССР времен ВОВ

«Как рассказывал бывший агент, группа ГФП-721 занимала одно из первых мест "по числу расстрелянных и замученных советских граждан, партизан, подпольщиков и других патриотов". Это, как считал информатор, объяснялось тем, что это карательное подразделение дольше других орудовало на территории СССР. Кроме того, по его словам, в составе ГФП-721 были такие палачи, которых руководство вермахта удостоило наград за их деятельность», — сообщает «РИА Новости».