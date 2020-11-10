ФСБ рассекретила материалы о преступлениях на юго-западе СССР времен ВОВ
ФСБ России рассекретила документы об уроженцах Украины из состава гитлеровской карательной группы ГФП-721, которые в годы Великой Отечественной войны замучили сотни советских граждан на оккупированных территориях юго-западной части СССР, сообщает «РИА Новости». Материалы рассекречены управлением ФСБ по Ростовской области.
«По рассекреченным материалам, массовые убийства мирных жителей в Миллерово совершали военнослужащие 6-й армии вермахта фельдмаршала Паулюса, служившие в группе тайной полевой полиции ГФП-721. Члены ГФП-721 с пособниками убивали советских граждан в Донбассе, Ростовской, Харьковской и Черниговской областях, а также в Молдавии», — пишет агентство.
В карательную группу в годы войны был внедрен советский агент, согласно сообщениям которого в составе формирования действовали почти 20 человек, но активнее остальных были некие Леонид Лурга и Аркадий Сидоренко, оба уроженцы украинского города Ромны.
Первый принимал участие в истязаниях и расстрелах, после войны его удалось найти в Южкузбасслаге МВД СССР, где он отбывал наказание за подделку документов под фамилией Орехов. Согласно сообщениям агента, Лузга и Сидоренко убили свыше 450 человек.
«Как рассказывал бывший агент, группа ГФП-721 занимала одно из первых мест "по числу расстрелянных и замученных советских граждан, партизан, подпольщиков и других патриотов". Это, как считал информатор, объяснялось тем, что это карательное подразделение дольше других орудовало на территории СССР. Кроме того, по его словам, в составе ГФП-721 были такие палачи, которых руководство вермахта удостоило наград за их деятельность», — сообщает «РИА Новости».
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту оккупации нацистами города Миллерово Ростовской области в период с 1942 по 1943 гг. Следователи и криминалисты совместно с представителями Поискового движения России обнаружили там массовое захоронение не менее 266 человек.
В сентябре текущего года Следственный комитет сообщил о создании подразделения по расследованию преступлений, связанных с фальсификацией истории и реабилитацией нацизма.