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ФСБ рассекретила материалы о преступлениях на юго-западе СССР времен ВОВ

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ФСБ России рассекретила документы об уроженцах Украины из состава гитлеровской карательной группы ГФП-721, которые в годы Великой Отечественной войны замучили сотни советских граждан на оккупированных территориях юго-западной части СССР, сообщает «РИА Новости». Материалы рассекречены управлением ФСБ по Ростовской области.

«По рассекреченным материалам, массовые убийства мирных жителей в Миллерово совершали военнослужащие 6-й армии вермахта фельдмаршала Паулюса, служившие в группе тайной полевой полиции ГФП-721. Члены ГФП-721 с пособниками убивали советских граждан в Донбассе, Ростовской, Харьковской и Черниговской областях, а также в Молдавии», — пишет агентство.

В карательную группу в годы войны был внедрен советский агент, согласно сообщениям которого в составе формирования действовали почти 20 человек, но активнее остальных были некие Леонид Лурга и Аркадий Сидоренко, оба уроженцы украинского города Ромны.

Первый принимал участие в истязаниях и расстрелах, после войны его удалось найти в Южкузбасслаге МВД СССР, где он отбывал наказание за подделку документов под фамилией Орехов. Согласно сообщениям агента, Лузга и Сидоренко убили свыше 450 человек.

«Как рассказывал бывший агент, группа ГФП-721 занимала одно из первых мест "по числу расстрелянных и замученных советских граждан, партизан, подпольщиков и других патриотов". Это, как считал информатор, объяснялось тем, что это карательное подразделение дольше других орудовало на территории СССР. Кроме того, по его словам, в составе ГФП-721 были такие палачи, которых руководство вермахта удостоило наград за их деятельность», — сообщает «РИА Новости».

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту оккупации нацистами города Миллерово Ростовской области в период с 1942 по 1943 гг. Следователи и криминалисты совместно с представителями Поискового движения России обнаружили там массовое захоронение не менее 266 человек.

В сентябре текущего года Следственный комитет сообщил о создании подразделения по расследованию преступлений, связанных с фальсификацией истории и реабилитацией нацизма. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных