Миранчук и Чалов выйдут в старте на матч России с Молдавией
Сборная России объявила стартовый состав на матч с командой Молдавии, сообщается в Telegram-канале российской сборной.
В контрольном матче на поле с первых минут выйдут Маринато Гильерме, Вячеслав Караваев, Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Даниил Фомин, Алексей Миранчук, Алексей Ионов, Федор Чалов и Денис Черышев.
Матч пройдет на стадионе «Зимбру» в Молдавии и начнется в 20:00 по московскому времени.
С капитанской повязкой на поле выйдет Джикия.