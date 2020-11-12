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Миранчук и Чалов выйдут в старте на матч России с Молдавией

Ведомости

Сборная России объявила стартовый состав на матч с командой Молдавии, сообщается в Telegram-канале российской сборной.

В контрольном матче на поле с первых минут выйдут Маринато Гильерме, Вячеслав Караваев, Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Даниил Фомин, Алексей Миранчук, Алексей Ионов, Федор Чалов и Денис Черышев.

Матч пройдет на стадионе «Зимбру» в Молдавии и начнется в 20:00 по московскому времени.

С капитанской повязкой на поле выйдет Джикия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных