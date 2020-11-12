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На пути следования российской колоны в Сирии произошел взрыв

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Взрывное устройство сработало на пути следования колонны российской военной полиции в Сирии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замруководителя центра по примирению враждующих сторон Александра Гринкевича.

«Вся техника и российские военнослужащие благополучно вернулись в пункт дислокации. Командованием российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике во взаимодействии с сирийскими органами безопасности организовано проведение расследования инцидента», — сказал он.

По его слвоам, бронеавтомобиль «Тигр» получил незначительные повреждения, никто из персонала не пострадал. 

Гринкевич уточнил, что ЧП произошло во время патрулирования на маршруте Изра — Сахват Эль-Камх в провинции Дераа около населенного пункта Мусейфра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных