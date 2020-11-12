На пути следования российской колоны в Сирии произошел взрыв
Взрывное устройство сработало на пути следования колонны российской военной полиции в Сирии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замруководителя центра по примирению враждующих сторон Александра Гринкевича.
«Вся техника и российские военнослужащие благополучно вернулись в пункт дислокации. Командованием российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике во взаимодействии с сирийскими органами безопасности организовано проведение расследования инцидента», — сказал он.
По его слвоам, бронеавтомобиль «Тигр» получил незначительные повреждения, никто из персонала не пострадал.
Гринкевич уточнил, что ЧП произошло во время патрулирования на маршруте Изра — Сахват Эль-Камх в провинции Дераа около населенного пункта Мусейфра.