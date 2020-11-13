Роскомнадзор создал официальный канал в Telegram
Роскомнадзор создал свой официальный канал в мессенджере Telegram, говорится в аккаунте ведомства в Twitter.
«Мы тут подумали и решили: если вам удобнее читать новости Роскомнадзора в Telegram, значит у вас должна быть такая возможность», — говорится в сообщении.
По данным канала, он был создан 13 октября 2020 года. Первая запись была выложена 29 октября. Официально о канале ранее не сообщалось
Telegram был заблокирован в апреле 2018 г. из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. 18 июня Роскомнадзор объявил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимет ограничения доступа к сервису. Роскомнадзор в официальном сообщении отмечал, что положительно оценивает готовность основателя Telegram Павла Дурова противодействовать терроризму и экстремизму. За две недели до этого Дуров заявлял, что Telegram c момента блокировки усовершенствовал методы обнаружения и удаления пропаганды экстремизма.
18 июня Роскомнадзор разблокировал мессенджер Telegram в России. Минцфиры пояснило, что Telegram был разблокирован, потому что сейчас его технически невозможно заблокировать, а также в связи с сотрудничеством представителей мессенджера в борьбе с терроризмом.