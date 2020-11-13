Роскомнадзор создал официальный канал в Telegram

Telegram был заблокирован в апреле 2018 г. из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. 18 июня Роскомнадзор объявил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимет ограничения доступа к сервису. Роскомнадзор в официальном сообщении отмечал, что положительно оценивает готовность основателя Telegram Павла Дурова противодействовать терроризму и экстремизму. За две недели до этого Дуров заявлял, что Telegram c момента блокировки усовершенствовал методы обнаружения и удаления пропаганды экстремизма.