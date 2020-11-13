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Роскомнадзор создал официальный канал в Telegram

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Роскомнадзор создал свой официальный канал в мессенджере Telegram, говорится в аккаунте ведомства в Twitter.

«Мы тут подумали и решили: если вам удобнее читать новости Роскомнадзора в Telegram, значит у вас должна быть такая возможность», — говорится в сообщении.

По данным канала, он был создан 13 октября 2020 года. Первая запись была выложена 29 октября. Официально о канале ранее не сообщалось

Telegram был заблокирован в апреле 2018 г. из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. 18 июня Роскомнадзор объявил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимет ограничения доступа к сервису. Роскомнадзор в официальном сообщении отмечал, что положительно оценивает готовность основателя Telegram Павла Дурова противодействовать терроризму и экстремизму. За две недели до этого Дуров заявлял, что Telegram c момента блокировки усовершенствовал методы обнаружения и удаления пропаганды экстремизма.

18 июня Роскомнадзор разблокировал мессенджер Telegram в России. Минцфиры пояснило, что Telegram был разблокирован, потому что сейчас его технически невозможно заблокировать, а также в связи с сотрудничеством представителей мессенджера в борьбе с терроризмом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных