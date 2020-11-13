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Microsoft обвинила Россию в кибератаках на создателей вакцин от коронавируса

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Корпорация Microsoft в последние месяцы зафиксировала кибератаки хакеров из России и КНДР на иностранные компании, занимающиеся созданием вакцин от коронавируса. Соответствующее заявление вице-президента Microsoft Тома Берта размещено на сайте корпорации.

«В число целей входят ведущие фармацевтические компании и исследователи вакцин в Канаде, Франции, Индии, Южной Корее и США. Атаки исходили от Strontium (хакерская группа. — прим ред.) из России и двух субъектов из Северной Кореи, которых мы называем Zinc и Cerium», — сказано в тексте заявления.

По данным Microsoft, атаки были совершены на семь «известных компаний», большинство из которых занимается разработкой вакцин от коронавируса, а одна создала тест на COVID-19. Strontium, как утверждает Берт, пыталась подобрать пароли к учетным данным сотрудников компаний. Zinc и Cerium якобы делали фишинговые рассылки, в том числе от лица представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ранее Microsoft неоднократно выдвигала подобные обвинения в адрес России, говоря об атаках группы Strontium. В частности, в прошлом году корпорация заявляла о кибератаках на антидопинговые и спортивные организации по всему миру, а в 2018 г. предупреждала о подготовке российскими хакерами атак, нацеленных на вмешательство в предстоящие тогда выборы в конгресс США. 

Ранее по теме: Microsoft сообщила о кибератаках на антидопинговые организации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных