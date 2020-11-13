Microsoft обвинила Россию в кибератаках на создателей вакцин от коронавируса

Ранее Microsoft неоднократно выдвигала подобные обвинения в адрес России, говоря об атаках группы Strontium. В частности, в прошлом году корпорация заявляла о кибератаках на антидопинговые и спортивные организации по всему миру, а в 2018 г. предупреждала о подготовке российскими хакерами атак, нацеленных на вмешательство в предстоящие тогда выборы в конгресс США.