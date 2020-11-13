Microsoft обвинила Россию в кибератаках на создателей вакцин от коронавируса
«В число целей входят ведущие фармацевтические компании и исследователи вакцин в Канаде, Франции, Индии, Южной Корее и США. Атаки исходили от Strontium (хакерская группа. — прим ред.) из России и двух субъектов из Северной Кореи, которых мы называем Zinc и Cerium», — сказано в тексте заявления.
По данным Microsoft, атаки были совершены на семь «известных компаний», большинство из которых занимается разработкой вакцин от коронавируса, а одна создала тест на COVID-19. Strontium, как утверждает Берт, пыталась подобрать пароли к учетным данным сотрудников компаний. Zinc и Cerium якобы делали фишинговые рассылки, в том числе от лица представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Ранее Microsoft неоднократно выдвигала подобные обвинения в адрес России, говоря об атаках группы Strontium. В частности, в прошлом году корпорация заявляла о кибератаках на антидопинговые и спортивные организации по всему миру, а в 2018 г. предупреждала о подготовке российскими хакерами атак, нацеленных на вмешательство в предстоящие тогда выборы в конгресс США.