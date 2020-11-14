Народный артист СССР Армен Джигарханян умер на 86-м году жизни

Армен Джигарханян родился в 1935 г. в Ереване, после окончания художественно-театрального института выступал в Ереванском русском драматическом театре имени Станиславского. В 1960 г. дебютировал в кино, исполнив роль в картине «Обвал». Среди наиболее известных фильмов с его участием – картины «Здравствуй, это я!», «Когда наступает сентябрь», «Новые приключения неуловимых», «Журавушка», «Место встречи изменить нельзя» и др.