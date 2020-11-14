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Народный артист СССР Армен Джигарханян умер на 86-м году жизни

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Актер театра и кино, народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в возрасте 85 лет, сообщила пресс-служба Московского драматического театра под руководством актера.

«Московский театр п/р Армена Джигарханяна с прискорбием сообщает о смерти своего художественного руководителя, народного артиста СССР Армена Борисовича Джигарханяна», — говорится в сообщении.

Смерть актера подтвердил также ТАСС со ссылкой на официального представителя Джигарханяна Артур Согомоняна.

«Сегодня утром перестало биться сердце великого человека, гениального актtра, режиссера и учителя – Армена Борисовича Джигарханяна... Я уверен, что память об Армен Борисовиче, как и его работы будут жить вечно», — написал он в Facebook.

Армен Джигарханян родился в 1935 г. в Ереване, после окончания художественно-театрального института выступал в Ереванском русском драматическом театре имени Станиславского. В 1960 г. дебютировал в кино, исполнив роль в картине «Обвал». Среди наиболее известных фильмов с его участием – картины «Здравствуй, это я!», «Когда наступает сентябрь», «Новые приключения неуловимых», «Журавушка», «Место встречи изменить нельзя» и др.

В 1985 г. был удостоен звания народного артиста СССР, также был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных