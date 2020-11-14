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Командующий миротворческими силами заявил о стабилизации ситуации в Карабахе

Ведомости

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе стабилизируется, боевые действия полностью прекратились, заявил командующий российскими миротворческими силами генерал Рустам Мурадов.

«Соглашения, подписанные главами трех государств, которые вступили в силу в 00:00 10 ноября, сегодня выполняются в полном объеме. Самое главное, что на территории соприкосновения сегодня остановлены все виды боевых действий, мы сегодня не слышим выстрелов. Обстановка потихоньку стабилизируется», — рассказал он.

Сегодня Минобороны России сообщило, что российская военная полиция приступила к патрулированию в зоне нагорнокарабахского конфликта. В ведомстве пояснили, что на данный момент российские миротворцы развернули 12 наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения, которые ведут круглосуточный мониторинг ситуации.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что число жертв в конфликте в Нагорном Карабахе превысило 4000 человек. По его словам, принятое 9 ноября заявление глав Азербайджана, Армении и России позволило остановить кровопролитие, стабилизировать ситуацию. Обстрелы и боестолкновения полностью прекращены, подчеркнул президент.

Нагорный Карабах, исторически населенный армянами, в 1991 г. объявил себя независимой республикой, однако его статус не признала ни одна страна мира. Юридически со времен СССР он является частью Азербайджана, однако поддержку местному населению оказывала Армения. Из-за неопределенного статуса Карабаха в 1991-1994 гг. там длилась война, закончившаяся подписанием Баку и Ереваном соглашения о прекращении огня. В итоге на протяжении 26 лет вопрос о принадлежности территории оставался в «замороженном» состоянии.

27 сентября этого года бои в Карабахе возобновились. Азербайджан заявил о намерении покончить с «армянской оккупацией» территории, поддержку ему оказывала Турция. Бои между армянскими и азербайджанскими силами в регионе закончились 9 ноября после того, как главы Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян при посредничестве российского президента Владимира Путина подписали соглашение, по которому Ереван до конца ноября вернет Баку пять регионов Карабаха. При этом Карабах будет соединяться с Арменией Лачинским коридором. В рамках соглашения Россия направила в регион своих миротворцев.

Ранее по теме: Российские миротворцы прибыли в Нагорный Карабах. Фотогалерея

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных