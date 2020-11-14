Командующий миротворческими силами заявил о стабилизации ситуации в Карабахе
Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе стабилизируется, боевые действия полностью прекратились, заявил командующий российскими миротворческими силами генерал Рустам Мурадов.
«Соглашения, подписанные главами трех государств, которые вступили в силу в 00:00 10 ноября, сегодня выполняются в полном объеме. Самое главное, что на территории соприкосновения сегодня остановлены все виды боевых действий, мы сегодня не слышим выстрелов. Обстановка потихоньку стабилизируется», — рассказал он.
Сегодня Минобороны России сообщило, что российская военная полиция приступила к патрулированию в зоне нагорнокарабахского конфликта. В ведомстве пояснили, что на данный момент российские миротворцы развернули 12 наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения, которые ведут круглосуточный мониторинг ситуации.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что число жертв в конфликте в Нагорном Карабахе превысило 4000 человек. По его словам, принятое 9 ноября заявление глав Азербайджана, Армении и России позволило остановить кровопролитие, стабилизировать ситуацию. Обстрелы и боестолкновения полностью прекращены, подчеркнул президент.
Нагорный Карабах, исторически населенный армянами, в 1991 г. объявил себя независимой республикой, однако его статус не признала ни одна страна мира. Юридически со времен СССР он является частью Азербайджана, однако поддержку местному населению оказывала Армения. Из-за неопределенного статуса Карабаха в 1991-1994 гг. там длилась война, закончившаяся подписанием Баку и Ереваном соглашения о прекращении огня. В итоге на протяжении 26 лет вопрос о принадлежности территории оставался в «замороженном» состоянии.
27 сентября этого года бои в Карабахе возобновились. Азербайджан заявил о намерении покончить с «армянской оккупацией» территории, поддержку ему оказывала Турция. Бои между армянскими и азербайджанскими силами в регионе закончились 9 ноября после того, как главы Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян при посредничестве российского президента Владимира Путина подписали соглашение, по которому Ереван до конца ноября вернет Баку пять регионов Карабаха. При этом Карабах будет соединяться с Арменией Лачинским коридором. В рамках соглашения Россия направила в регион своих миротворцев.