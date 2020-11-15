Азербайджан дал Армении отсрочку на вывод населения из Кельбаджара
Азербайджан согласился предоставить Армении отсрочку до 25 ноября на вывод гражданского населения из Кельбаджарского района, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на заведующего отделом внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмета Гаджиева.
Гаджиев пояснил, что первоначально Армения должна была освободить район к сегодняшнему дню, однако Ереван запросил через Россию отсрочку.
«Погода непростая, дорога в этом направлении только одна, а пропускная способность дороги мала. Учитывая это, Азербайджан проявил гуманизм и согласился эвакуировать мирное население Кельбаджара до 25 ноября», — говорится в сообщении.
Помощник президента добавил, что 20 ноября ожидается вывод вооруженных сил Армении из Агдама, а к 1 декабря — из Лачина.
Накануне Минобороны России сообщило, что российская военная полиция приступила к патрулированию в зоне нагорнокарабахского конфликта. В ведомстве пояснили, что на данный момент российские миротворцы развернули 12 наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения, которые ведут круглосуточный мониторинг ситуации.
Нагорный Карабах, исторически населенный армянами, в 1991 г. объявил себя независимой республикой, однако его статус не признала ни одна страна мира. Юридически со времен СССР он является частью Азербайджана, однако поддержку местному населению оказывала Армения. Из-за неопределенного статуса Карабаха в 1991-1994 гг. там длилась война, закончившаяся подписанием Баку и Ереваном соглашения о прекращении огня. В итоге на протяжении 26 лет вопрос о принадлежности территории оставался в «замороженном» состоянии.
27 сентября этого года бои в Карабахе возобновились. Азербайджан заявил о намерении покончить с «армянской оккупацией» территории, поддержку ему оказывала Турция. Бои между армянскими и азербайджанскими силами в регионе закончились 9 ноября после того, как главы Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян при посредничестве российского президента Владимира Путина подписали соглашение, по которому Ереван до конца ноября вернет Баку пять регионов Карабаха. При этом Карабах будет соединяться с Арменией Лачинским коридором. В рамках соглашения Россия направила в регион своих миротворцев.