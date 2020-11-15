В Калининграде СК начал проверку после сообщений о массовом отравлении в школе

По информации следователей, за медицинской помощью обратились семь школьников, у шести из них диагностировали энтероколит. Сотрудники СК вместе с представителями Роспотребнадзора осмотрели столовую и взяли образцы. Ход проверки взял на контроль глава регионального управления СК Дмитрий Бочаров.