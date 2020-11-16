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Главу экологического фонда задержали во время охоты в заповеднике на Алтае

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Пограничники задержали главу экологического фонда и еще двух человек во время охоты рядом со стадом краснокнижных горных баранов на территории Сайлюгемского национального парка (Республика Алтай). Об этом сообщает пресс-служба заповедника.

«Один из задержанных, гр. Эрмен С., совмещает проведение охоты с участием состоятельного жителя столицы с постом руководителя экологической организации. Кроме того, на общественных началах трудится в региональных особо охраняемых природных территориях Республики Алтай, формально являясь защитником диких животных», — говорится в сообщении.

Кроме него были задержаны двое местных жителей. Все были вооружены огнестрельным оружием и находились на расстоянии выстрела от стада краснокнижных горных баранов. «По словам задержанных, группа прибыла для охоты на сибирского горного козла. Экологам и местным жителям известно, на данном участке козероги давно не обитают», — сообщает пресс-служба национального парка.

Сайлюгемский национальный парк находится частично в пограничной зоне на границе Республики Алтай и Монголии. Любой вид охоты там запрещен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных