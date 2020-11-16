Главу экологического фонда задержали во время охоты в заповеднике на Алтае
Пограничники задержали главу экологического фонда и еще двух человек во время охоты рядом со стадом краснокнижных горных баранов на территории Сайлюгемского национального парка (Республика Алтай). Об этом сообщает пресс-служба заповедника.
«Один из задержанных, гр. Эрмен С., совмещает проведение охоты с участием состоятельного жителя столицы с постом руководителя экологической организации. Кроме того, на общественных началах трудится в региональных особо охраняемых природных территориях Республики Алтай, формально являясь защитником диких животных», — говорится в сообщении.
Кроме него были задержаны двое местных жителей. Все были вооружены огнестрельным оружием и находились на расстоянии выстрела от стада краснокнижных горных баранов. «По словам задержанных, группа прибыла для охоты на сибирского горного козла. Экологам и местным жителям известно, на данном участке козероги давно не обитают», — сообщает пресс-служба национального парка.
Сайлюгемский национальный парк находится частично в пограничной зоне на границе Республики Алтай и Монголии. Любой вид охоты там запрещен.