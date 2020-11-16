Главу экологического фонда задержали во время охоты в заповеднике на Алтае

Кроме него были задержаны двое местных жителей. Все были вооружены огнестрельным оружием и находились на расстоянии выстрела от стада краснокнижных горных баранов. «По словам задержанных, группа прибыла для охоты на сибирского горного козла. Экологам и местным жителям известно, на данном участке козероги давно не обитают», — сообщает пресс-служба национального парка.