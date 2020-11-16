13 членов юношеской сборной России по футболу заразились коронавирусом

«Во время очередного тестирования юношеской сборной России (игроки 2005 г.р.), которая проводит учебно-тренировочный сбор в Железноводске, у 8 игроков и 5 членов тренерского штаба выявлены положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию. У большинства заболевание протекает бессимптомно или с минимальными клиническими проявлениями», — говорится в заявлении.