13 членов юношеской сборной России по футболу заразились коронавирусом
В российской юношеской сборной по футболу произошла вспышка заражения коронавирусом, говорится в заявлении Российского футбольного союза. 8 футболистов 2005 г. рождения и 5 человек из тренерского штаба сдали положительный тест на COVID-19.
«Во время очередного тестирования юношеской сборной России (игроки 2005 г.р.), которая проводит учебно-тренировочный сбор в Железноводске, у 8 игроков и 5 членов тренерского штаба выявлены положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию. У большинства заболевание протекает бессимптомно или с минимальными клиническими проявлениями», — говорится в заявлении.
Там отмечается, что в настоящее время заразившиеся находятся в изоляции под постоянным контролем врачей команды и местных органов здравоохранения.