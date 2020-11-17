Ракета Vega не смогла вывести на орбиту спутники
Ракета-носитель Vega с двумя спутниками отклонилась от траектории полета через восемь минут после запуска во Французской Гвинее, говорится на сайте компании Arianespace.
Сейчас проводится анализ телеметрических данных для определения причины сбоя. Ракета должна была вывести на орбиту испанский спутник SEOSAT-Ingenio и французский TARANIS, сообщил в своем аккаунте в Twitter глава Arianespace Стефан Израэл. Запуск ракеты 16 ноября должен был стать 17-ой миссией Vega. Израэл также опубликовал видео запуска ракеты.
Спутник SEOSAT-Ingenio разработан для получения изображений суши высокого разрешения. Французский спутник TARANIS предназначен для наблюдения за световыми, радиационными и электромагнитными явлениями на высоте от 20 до 100 км. Сбой ракета дала второй раз за всю историю эксплуатации: первый произошел в июле прошлого года.