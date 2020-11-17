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Ракета Vega не смогла вывести на орбиту спутники

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Ракета-носитель Vega с двумя спутниками отклонилась от траектории полета через восемь минут после запуска во Французской Гвинее, говорится на сайте компании Arianespace. 

Сейчас проводится анализ телеметрических данных для определения причины сбоя. Ракета должна была вывести на орбиту испанский спутник SEOSAT-Ingenio и французский TARANIS, сообщил в своем аккаунте в Twitter глава Arianespace Стефан Израэл. Запуск ракеты 16 ноября должен был стать 17-ой миссией Vega. Израэл также опубликовал видео запуска ракеты.

Спутник SEOSAT-Ingenio разработан для получения изображений суши высокого разрешения. Французский спутник TARANIS предназначен для наблюдения за световыми, радиационными и электромагнитными явлениями на высоте от 20 до 100 км. Сбой ракета дала второй раз за всю историю эксплуатации: первый произошел в июле прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных