Ракета Vega не смогла вывести на орбиту спутники

Спутник SEOSAT-Ingenio разработан для получения изображений суши высокого разрешения. Французский спутник TARANIS предназначен для наблюдения за световыми, радиационными и электромагнитными явлениями на высоте от 20 до 100 км. Сбой ракета дала второй раз за всю историю эксплуатации: первый произошел в июле прошлого года.