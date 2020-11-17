Сын Виктора Цоя подал в суд на прокатчиков фильма «Цой»

Как рассказал Александр Цой в интервью «Комсомольской правде», изначально он хотел, чтобы прокат фильма приостановили и предоставили семье копии ленты для того, чтобы разъяснить, что в фильме сделано не по правилам. «Мы планировали их изучить и уже аргументированно, буквально по секундам, рассказать, что там сделано не по правилам. Но так случилось, что это уже не актуально, поскольку прокат стартовал четыре дня назад, 12 ноября», — сказал сын музыканта, подчеркнув, что семья не отказывается от борьбы, просто теперь требования изменятся.