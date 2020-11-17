Сын Виктора Цоя подал в суд на прокатчиков фильма «Цой»
Сын погибшего лидера группы «Кино» Виктора Цоя Александр подал иск к киностудии режиссера Алексея Учителя и прокатчикам фильма «Цой», следует из картотеки Пресненского суда Москвы. Суд уже зарегистрировал иск, но дату слушаний пока не назначил.
Ответчиками по иску выступают ООО «КАРОПРОКАТ», ООО «СППР», ООО ТПО «РОК», говорится в картотеке суда. Категория дела — о защите права гражданина на изображение. Сумма требований Цоя не указана.
Как рассказал Александр Цой в интервью «Комсомольской правде», изначально он хотел, чтобы прокат фильма приостановили и предоставили семье копии ленты для того, чтобы разъяснить, что в фильме сделано не по правилам. «Мы планировали их изучить и уже аргументированно, буквально по секундам, рассказать, что там сделано не по правилам. Но так случилось, что это уже не актуально, поскольку прокат стартовал четыре дня назад, 12 ноября», — сказал сын музыканта, подчеркнув, что семья не отказывается от борьбы, просто теперь требования изменятся.
По его словам, режиссер не имел права использовать те изображения лидера группы «Кино», которые появились в прокатной версии фильма. В случае удовлетворения иска судом от режиссера потребуют переделать фильм с учетом замечаний семьи музыканта, отметил Цой.
В фильме «Цой» Алексея Учителя рассказана вымышленная история водителя «Икаруса», в аварии с которым лидер «Кино» погиб летом 1990 г. в Латвии. Фильм вышел в прокат 12 ноября 2020 г.