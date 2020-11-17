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В Госдуме предложили запретить митинги возле зданий экстренных служб

Ведомости

Проведение митингов и пикетов может быть запрещено на территориях, прилегающих к зданиям экстренных служб, такой законопроект внес в электронную базу Госдумы депутат Дмитрий Вяткин.

«В статье 8: а) пункт 3 части 2 после слов «занимаемым судами» дополнить словами «экстренными оперативными службами», — говорится в документе.

Изменения предлагается внести в закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Согласно закону, проведение публичных мероприятий запрещено возле резиденций президента России, судов, учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, в пограничных зонах и на ряде опасных объектов.

Необходимость нововведения Вяткин объяснил созданием условий для «беспрепятственного выполнения экстренными оперативными службами своих функций, связанных с защитой жизни и здоровья граждан, предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций», следует из пояснительной записки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных