В Госдуме предложили запретить митинги возле зданий экстренных служб
Проведение митингов и пикетов может быть запрещено на территориях, прилегающих к зданиям экстренных служб, такой законопроект внес в электронную базу Госдумы депутат Дмитрий Вяткин.
«В статье 8: а) пункт 3 части 2 после слов «занимаемым судами» дополнить словами «экстренными оперативными службами», — говорится в документе.
Изменения предлагается внести в закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Согласно закону, проведение публичных мероприятий запрещено возле резиденций президента России, судов, учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, в пограничных зонах и на ряде опасных объектов.
Необходимость нововведения Вяткин объяснил созданием условий для «беспрепятственного выполнения экстренными оперативными службами своих функций, связанных с защитой жизни и здоровья граждан, предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций», следует из пояснительной записки.