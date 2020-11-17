Володин назвал число заразившихся коронавирусом депутатов
Переболели новой коронавирусной инфекцией или болеют в настоящее время 130 депутатов Государственной думы, 28 находятся в больницах, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина.
«У нас на сегодняшний день 130 человек уже переболели или на больничной койке, 28 в больнице», — сказал Володин на пленарном заседании Госдумы. Он призвал депутатов сокращать время своих выступлений и отметил, что длящееся около 4,5 часов заседание «недопустимо» в условиях пандемии.
10 ноября Володин рассказал о 117 зараженных коронавирусом депутатах. В сентябре он попросил депутатов Валентину Терешкову и Артура Чилингарова перейти на дистанционную работу.
По данным оперативного штаба, в России за сутки выявили 22 410 новых случаев коронавируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 971 013. За сутки умерли 442 человека — это максимальная суточная смертность с начала эпидемии. Всего умерли 33 931. За сутки в стране полностью выздоровели 22 055 человек, продолжают лечение 461 178 пациентов.