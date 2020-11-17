Володин назвал число заразившихся коронавирусом депутатов

«У нас на сегодняшний день 130 человек уже переболели или на больничной койке, 28 в больнице», — сказал Володин на пленарном заседании Госдумы. Он призвал депутатов сокращать время своих выступлений и отметил, что длящееся около 4,5 часов заседание «недопустимо» в условиях пандемии.