Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Володин назвал число заразившихся коронавирусом депутатов

Ведомости

Переболели новой коронавирусной инфекцией или болеют в настоящее время 130 депутатов Государственной думы, 28 находятся в больницах, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина.

«У нас на сегодняшний день 130 человек уже переболели или на больничной койке, 28 в больнице», — сказал Володин на пленарном заседании Госдумы. Он призвал депутатов сокращать время своих выступлений и отметил, что длящееся около 4,5 часов заседание «недопустимо» в условиях пандемии. 

10 ноября Володин рассказал о 117 зараженных коронавирусом депутатах. В сентябре он попросил депутатов Валентину Терешкову и Артура Чилингарова перейти на дистанционную работу. 

По данным оперативного штаба, в России за сутки выявили 22 410 новых случаев коронавируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 971 013. За сутки умерли 442 человека — это максимальная суточная смертность с начала эпидемии. Всего умерли 33 931. За сутки в стране полностью выздоровели 22 055 человек, продолжают лечение 461 178 пациентов.

Ранее по теме: В России выявили рекордное число умерших от коронавируса за сутки

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных