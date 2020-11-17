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В России учредили нагрудный знак сотрудника Росгвардии

Ведомости

Нагрудный знак военнослужащего войск национальной гвардии учрежден в России, следует из приказа Росгвардии, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

«Учредить согласованный с председателем геральдического совета при президенте Российской Федерации – государственным герольдмейстером официальный геральдический знак – нагрудный знак военнослужащего войск национальной гвардии Российской Федерации», — говорится в документе, подписанном директором Росгвардии Виктором Золотовым.

Нагрудный знак предназначен для личной идентификации военнослужащих войск национальной гвардии. Он выполнен из алюминия в форме овала серебристого цвета, на нем изображена эмблема Росгвардии и номер. 

В августе 2019 г. Золотов сообщал, что в Росгвардии могут быть введены нагрудные знаки. Он также отметил, что ведомство прорабатывает возможность использования видеорегистраторов в снаряжении своих сотрудников.

Ранее по теме: Золотов рассказал о планах снарядить сотрудников Росгвардии видеорегистраторами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных