В России учредили нагрудный знак сотрудника Росгвардии
Нагрудный знак военнослужащего войск национальной гвардии учрежден в России, следует из приказа Росгвардии, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
«Учредить согласованный с председателем геральдического совета при президенте Российской Федерации – государственным герольдмейстером официальный геральдический знак – нагрудный знак военнослужащего войск национальной гвардии Российской Федерации», — говорится в документе, подписанном директором Росгвардии Виктором Золотовым.
Нагрудный знак предназначен для личной идентификации военнослужащих войск национальной гвардии. Он выполнен из алюминия в форме овала серебристого цвета, на нем изображена эмблема Росгвардии и номер.
В августе 2019 г. Золотов сообщал, что в Росгвардии могут быть введены нагрудные знаки. Он также отметил, что ведомство прорабатывает возможность использования видеорегистраторов в снаряжении своих сотрудников.